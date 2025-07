Guido Kaczka presenta un nuevo ciclo familiar que incluye a los perros en Canal 13

Guido Kaczka se prepara para un cambio de formato en su carrera, tras el escaso éxito de su último programa. Ahora, el conductor lanzará un show familiar que incluirá juegos alrededor de los perros y su comportamiento, algo que generó gran expectativa. Además, expresó su alegría por el regreso de Mario Pergolini a la televisión.

El conductor comentó que el nuevo programa tendrá un horario atractivo, “el de las 19 es un gran horario”, y destacó lo positivo de la franja nocturna. En relación a su anterior formato, “The Floor”, recordó: “estaba espectacular y era bastante fijo, al igual que "The balls"”.

En esta nueva etapa con “Buenas Noches Familia”, explicó que siempre existe un grado de incertidumbre en la televisión. “A veces el resultado es muy positivo y en otras ocasiones no, esto está vinculado a los entornos. He tenido momentos difíciles, pero siempre me esforcé al máximo, así como cuando todo sale bien”, detalló.

Sobre la competencia mediática, Kaczka se refirió al supuesto enfrentamiento entre conductores y mencionó que tiene buena relación con Darío Barassi, afianzando que ambos disfrutan de su trabajo. “Nos cruzamos con Darío un día y nos reímos. Lo miro a "Ahora Caigo" y realmente me gusta”, dijo.

Además, Kaczka enfatizó su enfoque en el nuevo programa que se diferenciará en formato: “Me gustó siempre ser parte de un show en vivo. Disfruto de las novedades y de los cambios en el medio”.

Con respecto a la propuesta del programa, Kaczka invitó al público a participar junto a sus mascotas: “Los dueños traerán a sus perros a pasear. Si el animal hace pis, se gana un premio; si hace caca, obtendrá un gran premio”. Mencionó también que le entusiasma la vuelta de Mario Pergolini, ya que cuando se estrenan programas en simultáneo, esto genera una sinergia que puede beneficiar a ambos.