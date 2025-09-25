En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

“Belén“ de Dolores Fonzi representará a Argentina en los Premios Oscar 2026

El film se superpuso por sobre “La Mujer de la Fila”, Homo Argentum, “Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado”.

25/09/2025 | 10:50Redacción Cadena 3

FOTO: “Belén“ de Dolores Fonzi representará a Argentina en los Premios Oscar 2026

Belén, el nuevo film de Dolores Fonzi basado en un caso real que impactó al país, es el elegido para representar a Argentina en los prestigiosos Premios Oscar 2026 y Goya. La película se encuentra disponible en carteleras de cine y próximamente se estrenará mundialmente en la plataforma Prime Video.

El largometraje de Fonzi, su segundo proyecto como directora, se superpuso por sobre otros estrenos recientes, como “La Mujer de la Fila” (Benjamín Ávila), Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat), y “Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado” (Hernán Rosselli).

El anuncio fue emitido en un evento a cargo de la Academia de cine Argentina, del cual participaron numerosas figuras del espectáculo local. Entre ellas, Graciela Borges, quien fue la encargada de leer el sobre con la elección de la película.

Además de este reconocimiento, el film protagonizado por su directora, también fue elegido para formar parte de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre en España.

De qué trata “Belén”

La película habla de un hecho verídico que ocurrió en la provincia de Tucumán. Una joven se presentó en la guardia de un hospital por dolores abdominales y, sin saber que estaba embarazada, se entera de que tuvo un aborto espontáneo. En un injusto hecho, los médicos la acusaron de haberse realizado un aborto, por lo que enfrenta cargos con la Justicia en una Argentina donde no había una ley que la ampare.

Con apoyo legal y activistas, lucha por justicia en un caso que podría ser decisivo.

Lectura rápida

¿Qué película representará a Argentina en los Premios Oscar 2026?
“Belén” de Dolores Fonzi será la representante.

¿Qué otros films fueron considerados?
Se consideraron “La Mujer de la Fila”, Homo Argentum, y “Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado”.

¿Cuándo tendrá lugar el evento de los Premios Oscar?
Los Premios Oscar 2026 se celebrarán en una fecha aún no confirmada.

¿Dónde se estrenará mundialmente “Belén”?
“Belén” se estrenará en Prime Video próximamente.

¿Cuál es el tema de la película?
Trata sobre un aborto espontáneo y la injusticia legal que enfrenta una joven en Tucumán.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho