Rodolfo Barili

Argentina

Rodolfo Barili

Rosario

Una que sabemos todos

Música

Los Populares

Colorete Gianola

Escenario Principal

Espectáculos

Abel Pintos anunció una noticia muy esperada

El cantante bahiense cumplió el pasado 17 de agosto sus primeros 30 años en la música y sorprendió a su público anunciando que se viene el gran festejo.

22/09/2025 | 11:20Redacción Cadena 3

FOTO: Abel Pintos en la tercera noche del Festival de Peñas de Villa María.

Abel Pintos cumplió el pasado 17 de agosto sus primeros 30 años en la música y sorprendió a su público anunciando que se viene el gran festejo por este aniversario con un nuevo concierto titulado “Abel 30 Años”.

Con este show, en el que realizará un recorrido por grandes éxitos desde sus inicios y hasta la actualidad, Abel vuelve a una propuesta masiva, donde todo será fiesta y celebración.

La sorpresa es mayor: anticipó que el tour incluirá varias ciudades y la expectativa queda puesta a partir de ahora en saber cuáles serán, ya que solo adelantó las primeras.

En Rosario, la cita será el 24 de noviembre en el Anfiteatro de Rosario. Las localidaes podrán ser adquiridas desde el 22 de septiembre en www.enigmatickets.com y en www.abel.art

El tour “Abel 30 Años” continuará el 6 de diciembre en Buenos Aires. El resto de las ciudades se irán develando dentro de las próximas semanas. Así es que el público deberá quedar atento a sus redes para ir conociendo todos los detalles referidos a fechas, lugares y venta de tickets.


