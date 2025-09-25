FOTO: Efemérides del 25 de septiembre: estos son los hechos que marcaron la historia

Efemérides del 25 de septiembre

Cada día del calendario resalta eventos que han dejado una marca en la historia. Por ello, conocer las efemérides del 25 de septiembre es atravesar un camino que enlaza el pasado con el presente.

1932: Nacimiento de Adolfo Suárez Gonzál ez

En Cebreros, Ávila, nació Adolfo Suárez Gonzál ez, quien desempeñará un papel fundamental como abogado y político español. Su liderazgo como Presidente del Gobierno entre 1976 y 1981 fue clave para la transición pacífica de España, tras la dictadura de Francisco Franco, en colaboración con el Rey Juan Carlos I y la oposición.

1906: Nace Dmitri Shostakóvich

En San Petersburgo, Rusia, vino al mundo Dmitri Shostakóvich, un compositor considerado una figura esencial del siglo XX. Su obra musical fue influenciada por los grandes maestros como Bach, Beethoven, Mahler y Berg.

1897: Nacimiento de William Faulkner

En New Albany, Estados Unidos, nació William Faulkner, uno de los escritores más renombrados del siglo XX. Su obra literaria, ambientada mayormente en el ficticio condado de Yoknapatawpha, incluye la célebre novela "¡Absalón, Absalón!" que se publicó en 1936. En 1949, recibió el Premio Nobel de Literatura.

1877: Nace Plutarco Elías Calles

En Guymas, Sonora, nació Plutarco Elías Calles, pedagogo, militar y político que sería presidente de México entre 1924 y 1928, conocido como el "Jefe Máximo de la Revolución" y una figura prominente en la historia mexicana.

1683: Nacimiento de Jean-Philippe Rameau

En Dijon, Francia, nació Jean-Philippe Rameau, un destacado compositor del barroco tardío. Reconocido por sus óperas y obras clave, Rameau culminó su maestra "Pygmalion" en 1748.

1599: Nacimiento de Francesco Borromini

En Bissone, Suiza, nació Francesco Borromini, uno de los arquitectos más influyentes del barroco, cuya obra revolucionó el diseño arquitectónico de su época, inspirado en las ideas de Miguel Ángel.

1849: Fallecimiento de Johann Strauss padre

Johann Strauss padre, compositor austríaco conocido por sus valses y marchas, falleció en Viena. Su obra más conocida es la "Marcha Radetzky", que se mantiene como un clásico.

1506: Muerte de Felipe I el Hermoso

Felipe I el Hermoso, rey de Castilla y archiduque de Austria, falleció sorpresivamente en Burgos. Su muerte abrió paso a una prolongada dinastía, conocida como la Casa de Habsburgo, que gobernaría en España hasta 1700.

1066: Batalla del Puente de Stamford

Harald III, rey vikingo, fue mortalmente herido en esta batalla, marcando un punto crucial en la historia vikinga. Su ambición por conquistar Inglaterra culminó en derrotas significativas que sellaron el fin de esa era.

La efeméride más destacada de este día es el nacimiento de Adolfo Suárez Gonzál ez en 1932, cuyo liderazgo es recordado como fundamental en la transición democrática en España. A través de estos eventos, se invita a reflexionar sobre cómo el pasado configura el presente.

Es momento de explorar otras efemérides y descubrir los acontecimientos históricos que han dado forma a nuestro mundo.