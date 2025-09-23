Efemérides del 23 de septiembre

Los amantes de la historia conocen la importancia de quienes han dejado huella en el calendario un 23 de septiembre. Desde eventos políticos a sucesos naturales, esta fecha ha sido testigo de grandes acontecimientos.

1949: En el municipio de Freehold, Nueva Jersey, nació el famoso cantante de rock Bruce Springsteen, que fue reconocido como el "nuevo Bob Dylan". (Hace 76 años)

1916: Nació Aldo Moro en Maglie, Italia, quien llegó a ser primer ministro en dos ocasiones a través de la Democracia Cristiana Italiana. En 1978, tras un acuerdo para combatir el terrorismo, fue asesinado por las Brigadas Rojas. (Hace 109 años)

1713: Nació en Madrid Fernando VI de Borbón, conocido como el Prudente o el Justo, quien reinó desde 1746 hasta 1759. Su período se destacó por mantener la paz y la neutralidad en los conflictos europeos, apoyado por ministros eficaces en reformas. (Hace 312 años)

63 a.C.: Nació en Roma Cayo Julio César Octaviano Augusto, quien se coronó emperador y gobernó desde el 27 a.C. hasta su muerte en 14 d.C. Su reinado estableció la "Pax Romana", un proyecto que trajo paz y prosperidad al Mediterráneo. (Hace 2088 años)

1973: Doce días después del golpe militar de Augusto Pinochet en Chile, falleció en Santiago el poeta Pablo Neruda. Su entierro, rodeado de soldados, simbolizó el dolor del pueblo chileno. (Hace 52 años)

1939: A raíz de un cáncer de mandíbula diagnosticado en 1923, murió en Londres Sigmund Freud, reconocido médico neurólogo austriaco y creador del psicoanálisis. (Hace 86 años)

1870: En Cannes, Francia, falleció el escritor y arqueólogo Prosper Mérimée, autor de la obra "Carmen", que inspiró la famosa ópera de Bizet. (Hace 155 años)

La efeméride más destacada

El nacimiento de Cayo Julio César Octaviano Augusto en 63 a.C. es reconocido como el evento más relevante de esta fecha, ya que su imperio significó el inicio de la "Pax Romana", una era de paz histórica que duró más de dos siglos y transformó la civilización.

La historia de este día incluye el avance geopolítico actual, como las preocupaciones sobre la influencia de China en el ámbito empresarial de Estados Unidos, así como la situación crítica de ciertos grupos sociales en Latinoamérica que pierden apoyo económico.