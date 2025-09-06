Verstappen logra la pole para el GP de Italia por delante de Norris y Piastri

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, dio otra de sus geniales vueltas rápidas para conseguir la pole position en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, superando a sus rivales de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, en una reñida sesión de clasificación disputada en el Autodromo Nazionale di Monza -5.793 mts.-. Franco Colapinto fue 18° con el Alpine.

Tras su durísimo fin de semana en el 'Templo de la Velocidad' de la temporada pasada, Verstappen y Red Bull se han mostrado mucho más competitivos en la prueba clasificatoria de este año, con el holandés emergiendo como una auténtica amenaza para la supremacía de McLaren.

Al finalizar una emocionante hora de clasificación, Verstappen lideró inicialmente la decisiva fase de la Q3, antes de ser superado por Norris, pero luego remontó con una última vuelta vertiginosa de 1.18.792s para asegurarse el primer puesto por 0.077s y bajar el histórico récord de Lewis Hamilton (1.18.887s en 2020 con Mercedes) por 0.095s.

Piastri se encontraba a 0.190s en tercer lugar, por detrás de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes no lograron alcanzar la primera fila. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo perdió cinco puestos por su penalización en la parrilla previa al evento.

Mercedes utilizó una estrategia de neumáticos diferente a la de sus rivales al inicio de la clasificación, comenzando con neumáticos medios, antes de que la transición a blandos dejara a George Russell y al piloto local Kimi Antonelli en sexto y séptimo lugar, respectivamente.

Gabriel Bortoleto fue una de las estrellas del sábado, camino al octavo puesto para Kick Sauber, continuando la trayectoria positiva del equipo bajo la dirección de Jonathan Wheatley, mientras que Fernando Alonso, de Aston Martin, y Yuki Tsunoda, de Red Bull, completaron el top 10.

Ollie Bearman lideró la ofensiva del equipo Haas en la 11.ª posición, perdiendo la Q3 por tan solo una centésima de segundo, con Nico Hulkenberg 12.º en el segundo de los Kick Sauber tras tener dificultades para igualar el ritmo de su compañero Bortoleto.

Williams acaparó la atención durante los entrenamientos del viernes, pero perdió posiciones en la FP3 y no logró destacar en la sesión decisiva de la parrilla. Carlos Sainz y Alex Albon tuvieron que conformarse con los puestos 13 y 14, respectivamente, por delante del otro Haas de Esteban Ocon.

Tras su soñada carrera hacia su primer podio en el Gran Premio de los Países Bajos, Isack Hadjar sufrió una dolorosa salida en la Q1 tras cometer un error en su última vuelta, dejando al novato de Racing Bulls en la 16.ª posición para la carrera del domingo, por delante del otro Aston Martin de Lance Stroll.

Franco Colapinto, que tuvo un comienzo complicado el fin de semana de Monza, pero logró superar a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, en la FP3 y también en la clasificación, el día de la renovación de contrato del francés, mientras que Liam Lawson (Racing Bulls) perdió una vuelta por los límites de la pista y terminó siendo el más lento.

