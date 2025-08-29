Una goma desinflada de Fourmaux le da la punta a Rovanperä en el debut paraguayo

El francés Adrien Fourmaux, con un Hyundai i20 N Rally1, dominaba la acción del viernes en el debut mundial del Rally del Paraguay, liderando durante la mayor parte del día con un manejo cerebral que lo ponía en el camino a buscar su primera victoria de WRC. Pero a 3.5 kilómetros de la meta de la penúltima especial, el impacto con una piedra pinchó el neumático delantero derecho de su coche y le entregó el liderato a un sorprendido Rovanperä.

"Fue una pena el pinchazo. Pero así son los rallies", dijo Fourmaux, cuyo ritmo había sido muy destacada en las nuevas rutas que transita el WRC este fin de semana, superando a rivales mucho más experimentados. Rovanperä heredó, entonces, el primer puesto, pero no ocultó sus dificultades con las pistas de tierra roja de Paraguay. El bicampeón del mundo terminó 7,1 segundos por delante de Fourmaux, a pesar de admitir que su rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas.

Fourmaux a fondo en el SS4 de Miranda © WRC

"Deberíamos ser un poco más rápidos, y hoy no hemos sido los más rápidos", opinó el finlandés en un momento de sincera reflexión. "En cuanto a la posición, por supuesto, es bueno, pero no puedo decir que estemos realmente contentos con el rendimiento".

El debut de Paraguay en el WRC sorprendió a muchos, con fuertes compresiones por los saltos y constantes cambios de agarre que tomaron a las tripulaciones completamente desprevenidas.

El castigo al físico de los pilotos fue tan duro que Rovanperä bromeó diciendo que podía "oírle crujir la espalda" en los aterrizajes.

Ott Tänak se ubicó tercero, a solo 0.5 segundos de su compañero de equipo en el Hyundai i20 N Rally1, Fourmaux. Detrás suyo, Sébastien Ogier protagonizó la anécdota más destacada del día, remontando un desastre para lograr el cuarto puesto en la general. El ocho veces campeón perdió más de 30 segundos por un pinchazo en el SS2, pero ganó tres tramos en una inspirada remontada que mantiene vivas sus esperanzas de título.

Tänak también está prendido con el Hyundai © WRC

"Tras el infortunio de esta mañana, seguro que podemos estar contentos con el resto del día", declaró Ogier tras su impresionante remontada.

El líder del campeonato, Elfyn Evans, comenzó el rally con tres puntos de ventaja sobre Rovanperä, pero terminó a 21,1 segundos de su compañero de equipo finlandés tras sugerir que "se le había olvidado cómo conducir en estas condiciones".

El vigente campeón, Thierry Neuville, tuvo dificultades en la sexta posición, admitiendo que estaba "luchando duro", pero no pudo encontrar el ritmo ni la comodidad tras un adelantamiento y un trompo. Adelantó a Josh McErlean, estrella del M-Sport Ford Puma Rally1, mientras que Sami Pajari cayó a la octava posición tras parar a cambiar una rueda en el SS7. Takamoto Katsuta se vio obligado a retirarse con su GR Yaris Rally1 tras salirse de la pista y perder una rueda trasera. Mientras que Grégoire Munster quedó a casi 50 minutos del puntero tras salirse de la pista en la ES1. Sus infortunios permitieron a los aspirantes al WRC2 Yohan Rossel y Nikolay Gryazin completar el top 10 de la general.

El Rally del Paraguay continúa el sábado, con siete tramos que suman un total de 112,78 km cronometrados.

Sábado 30 de agosto

08:05 SS9 Carmen del Paraná 1 (18.67km)

09:08 SS10 Artigas 1 (23.14km)

10:21 SS11 Cantera 1 (13.74km)

11:35 SS12 Autódromo 3 (2.50km)

12:35 Service C, Encarnación (40 mins)

14:05 SS13 Carmen del Paraná 2 (18.67km)

15:08 SS14 Artigas 2 (23.14km)

16:21 SS15 Cantera 2 (13.74km)

17:36 Flexi Service D, Encarnación (45 mins)

Domingo 31 de agosto

08:29 SS16 Bella Vista 1 (21.86km)

10:05 SS17 Misión Jesuítica Trinidad 1 (18.15km)

11:02 SS18 Bella Vista 2 (21.86km)

13:15 SS19 Misión Jesuítica Trinidad 2 (18.15km)

13:35 Podio, Misiones Jesuíticas Trinidad

Cadena 3 Motor. Es un reporte y fotografía de wrc.com