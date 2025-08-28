Takamoto Katsuta pone a Toyota al frente en el ''shakedown'' de Trinidad

FOTO: La vista atenta de Katsuta para exprimir el Yaris en el 'Shakedown' de Trinidad

El piloto japonés Takamoto Katsuta, con un Toyota GR Yaris Rally1, marcó un mejor tiempo del ''Shakedown'' con el que comenzó la actividad del Rally del Paraguay, la Ronda 10 del FIA WRC, cerrando el reloj con 2''24"4 en la especial de Trinidad de 4,92 km, superando a todos los aspirantes al campeonato y a sus experimentados compañeros de equipo, lo que demuestra su intención de explorar un territorio completamente nuevo para el WRC.

El tiempo de Katsuta lo puso 0.6 segundos por delante de Ott Tänak, de Hyundai, mientras que Thierry Neuville y Kalle Rovanperä compartieron el último puesto del podio a solo 1.0s del líder. El puntero del campeonato, Elfyn Evans, solo pudo ser quinto, a 1.1s.

El rendimiento del piloto japonés mantuvo su excelente forma reciente, tras haber terminado el Rally de Finlandia del mes pasado en un magnífico segundo puesto en la general:

"Fue un tramo corto, pero ya hubo algunas sorpresas", dijo Katsuta. "El agarre cambiaba mucho. Va a ser un fin de semana largo".

Tänak fue el segundo más rápido © WRC

Varios pilotos coincidieron en que las carreteras de Paraguay resultaron más desafiantes de lo previsto. Tänak fue uno de los sorprendidos por los constantes cambios en las condiciones: "Desde el shakedown, podemos decir que parece mucho más complicado de lo previsto", dijo el estonio. "Los cambios de agarre son enormes; es una superficie complicada".

El ocho veces campeón del mundo, Sébastien Ogier, que terminó sexto a 1.4s, se mostró igualmente cauteloso ante el fin de semana que se avecina: "Ya presiento que no será un fin de semana fácil", dijo Ogier. "El agarre está cambiando mucho, no es fácil de leer y todo sucede a una velocidad altísima. Será un fin de semana complicado. Ya la primera etapa mañana por la mañana será un buen toque de atención".

Sami Pajari y Adrien Fourmaux fueron séptimo y octavo, mientras que la pareja de M-Sport Ford Puma Rally1, Josh McErlean y Grégoire Munster, completaron el top 10.

El shakedown contó con la presencia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien se ajustó el cinturón para disfrutar de una experiencia de copiloto a alta velocidad junto al ocho veces campeón del mundo, Ogier. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se unió al presidente del país en su visita a Trinidad.

Esta tarde, a las 19 hs., comienza la Ceremonia de Partida en el ''Zambódromo'' de la Ciudad de Encarnación.

Rally del Paraguay, WRC Ronda 10 -programa-

Jueves 28 de agosto

19:00 Cermonia de Largada -Encarnación-

Viernes 29 de agosto

08:03 SS1 Cambyretá 1 (18.70km)

08:51 SS2 Nueva Alborada 1 (19.25km)

09:47 SS3 Yerbatera 1 (30.0km)

10:47 SS4 Autódromo 1 (2.50km)

11:57 Service A, Encarnación (40 mins)

13:20 SS5 Cambyretá 2 (18.70km)

14:08 SS6 Nueva Alborada 2 (19.25km)

15:03 SS7 Yerbatera 2 (30.0km)

16:44 SS8 Autódromo 2 (2.50km)

17:34 Flexi Service B, Encarnación (45 mins)

Sábado 30 de agosto

08:05 SS9 Carmen del Paraná 1 (18.67km)

09:08 SS10 Artigas 1 (23.14km)

10:21 SS11 Cantera 1 (13.74km)

11:35 SS12 Autódromo 3 (2.50km)

12:35 Service C, Encarnación (40 mins)

14:05 SS13 Carmen del Paraná 2 (18.67km)

15:08 SS14 Artigas 2 (23.14km)

16:21 SS15 Cantera 2 (13.74km)

17:36 Flexi Service D, Encarnación (45 mins)

Domingo 31 de agosto

08:29 SS16 Bella Vista 1 (21.86km)

10:05 SS17 Misión Jesuítica Trinidad 1 (18.15km)

11:02 SS18 Bella Vista 2 (21.86km)

13:15 SS19 Misión Jesuítica Trinidad 2 (18.15km)

13:35 Podio, Misiones Jesuíticas Trinidad

Cadena 3 Motor. Es un reporte y fotografía de wrc.com