En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3
Shell Omnicraft Puma Energy Lusqtoff GS BIO Todo Suspensión Capemi Corven Gobierno de Córdoba VW Camiones y Buses Naldo Pirelli
Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

Takamoto Katsuta pone a Toyota al frente en el ''shakedown'' de Trinidad

El japonés dominó los ensayos previos en el histórico debut del WRC en el Rally de Paraguay, marcando el ritmo en pistas complicadas de adherencia que prometen un fin de semana desafiante.

28/08/2025 | 15:18Redacción Cadena 3

FOTO: La vista atenta de Katsuta para exprimir el Yaris en el 'Shakedown' de Trinidad

El piloto japonés Takamoto Katsuta, con un Toyota GR Yaris Rally1, marcó un mejor tiempo del ''Shakedown'' con el que comenzó la actividad del Rally del Paraguay, la Ronda 10 del FIA WRC, cerrando el reloj con 2''24"4 en la especial de Trinidad de 4,92 km, superando a todos los aspirantes al campeonato y a sus experimentados compañeros de equipo, lo que demuestra su intención de explorar un territorio completamente nuevo para el WRC.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El tiempo de Katsuta lo puso 0.6 segundos por delante de Ott Tänak, de Hyundai, mientras que Thierry Neuville y Kalle Rovanperä compartieron el último puesto del podio a solo 1.0s del líder. El puntero del campeonato, Elfyn Evans, solo pudo ser quinto, a 1.1s.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El rendimiento del piloto japonés mantuvo su excelente forma reciente, tras haber terminado el Rally de Finlandia del mes pasado en un magnífico segundo puesto en la general:

"Fue un tramo corto, pero ya hubo algunas sorpresas", dijo Katsuta. "El agarre cambiaba mucho. Va a ser un fin de semana largo".

Tänak fue el segundo más rápido © WRC

Varios pilotos coincidieron en que las carreteras de Paraguay resultaron más desafiantes de lo previsto. Tänak fue uno de los sorprendidos por los constantes cambios en las condiciones: "Desde el shakedown, podemos decir que parece mucho más complicado de lo previsto", dijo el estonio. "Los cambios de agarre son enormes; es una superficie complicada".

El ocho veces campeón del mundo, Sébastien Ogier, que terminó sexto a 1.4s, se mostró igualmente cauteloso ante el fin de semana que se avecina: "Ya presiento que no será un fin de semana fácil", dijo Ogier. "El agarre está cambiando mucho, no es fácil de leer y todo sucede a una velocidad altísima. Será un fin de semana complicado. Ya la primera etapa mañana por la mañana será un buen toque de atención".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sami Pajari y Adrien Fourmaux fueron séptimo y octavo, mientras que la pareja de M-Sport Ford Puma Rally1, Josh McErlean y Grégoire Munster, completaron el top 10.

El shakedown contó con la presencia del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien se ajustó el cinturón para disfrutar de una experiencia de copiloto a alta velocidad junto al ocho veces campeón del mundo, Ogier. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se unió al presidente del país en su visita a Trinidad.

Esta tarde, a las 19 hs., comienza la Ceremonia de Partida en el ''Zambódromo'' de la Ciudad de Encarnación.

Rally del Paraguay, WRC Ronda 10 -programa-

Jueves 28 de agosto

19:00 Cermonia de Largada -Encarnación-

Viernes 29 de agosto

08:03 SS1 Cambyretá 1 (18.70km)

08:51 SS2 Nueva Alborada 1 (19.25km)

09:47 SS3 Yerbatera 1 (30.0km)

10:47 SS4 Autódromo 1 (2.50km)

11:57 Service A, Encarnación (40 mins)

13:20 SS5 Cambyretá 2 (18.70km)

14:08 SS6 Nueva Alborada 2 (19.25km)

15:03 SS7 Yerbatera 2 (30.0km)

16:44 SS8 Autódromo 2 (2.50km)

17:34 Flexi Service B, Encarnación (45 mins)

Sábado 30 de agosto

08:05 SS9 Carmen del Paraná 1 (18.67km)

09:08 SS10 Artigas 1 (23.14km)

10:21 SS11 Cantera 1 (13.74km)

11:35 SS12 Autódromo 3 (2.50km)

12:35 Service C, Encarnación (40 mins)

14:05 SS13 Carmen del Paraná 2 (18.67km)

15:08 SS14 Artigas 2 (23.14km)

16:21 SS15 Cantera 2 (13.74km)

17:36 Flexi Service D, Encarnación (45 mins)

Domingo 31 de agosto

08:29 SS16 Bella Vista 1 (21.86km)

10:05 SS17 Misión Jesuítica Trinidad 1 (18.15km)

11:02 SS18 Bella Vista 2 (21.86km)

13:15 SS19 Misión Jesuítica Trinidad 2 (18.15km)

13:35 Podio, Misiones Jesuíticas Trinidad

Cadena 3 Motor. Es un reporte y fotografía de wrc.com

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho