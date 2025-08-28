Santiago Peña: "Por décadas fuimos a Córdoba y era un sueño que tenía Paraguay"

En la previa del Rally del Paraguay, la Ronda 10 del Campeonato Mundial de Rally 2025, tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de la República, Santiago Peña, vestido como co-piloto y todavía con la emoción a flor de piel, luego de haber acompañado nada menos que a Sébastien Ogier sobre el Toyota Yaris GR Rally y vivir una experiencia más que atesorable junto a uno de los grandes campeones de la historia de la especialidad.

Así, nos contó sus primeras sensaciones sobre una carrera que comienza a revelarse como un gran evento y estas fueron sus declaraciones exclusivas para la Cadena 3 Argentina.

C3M- Presidente Peña, lo voy a molestar para Cadena 3 Argentina, usted sabe que nosotros venimos de Córdoba, tuvimos la primicia para anunciar en 2025 que usted iba a hacer el rally, le llevó dos años y lo hizo, y aquí está, y es una fiesta.

SP- Muy emocionado, muy emocionado, Córdoba ocupa un lugar muy especial para los paraguayos, por décadas los paraguayos fuimos a ver el rally, a estos competidores realmente y era un sueño. un sueño que tenía el Paraguay, y bueno, se ha hecho realidad ver a tanta gente, le veo acá a Felipe McGough que hace un poco más de dos años hablamos, un poco menos de dos años hablamos de esta posibilidad, del sueño de pilotos locales, de promotores locales, y bueno, mirar este sueño hecho realidad, es una demostración que los sueños se hacen realidad. Que hay que trabajar, de que no haya atajos, esto requiere una coordinación, un trabajo en equipo, pero finalmente se puede conseguir, así que estamos muy felices.

C3M- Y hoy, se ha dado un gusto impecable, el de subir nada menos que con Sébastien Ogier, sobre el Toyota Rally1 hoy, en Trinidad, cuéntenos un poquito qué sintió.

SP- Impresionante, yo creo que es la mejor definición de desafiar la gravedad, tuve la oportunidad hace un mes, estuve en Finlandia proporcionando el rally del Paraguay, y invitándole a todos los fanáticos del deporte motor de Europa que vengan a Paraguay, y ahí tuve la oportunidad de subirme con un cuatro veces campeón como Tommy Makinen, y la verdad que era el médico, me pidieron que te cuide bastante, así que... Muchas veces ganador en Córdoba. Muchas veces ganador en Córdoba, tiene un cariño enorme, y bueno, la verdad que sentarme ahora con alguien que ha sido ya ocho veces campeón del mundo, y está buscando la novena, quiere realmente igualar a Log, así que es realmente maravilloso, le pedí que no sea tímido, que acelere, así que bueno, fue realmente una experiencia maravillosa.

C3M- La gente lo va a disfrutar, yo cierro simplemente con una. Qué lindo sería que Córdoba y Paraguay fueran carreras hermanas, que se corriera...

SP- Se puede, se puede, yo creo que lo que nosotros estamos viendo hoy desde la cabeza de la FIA, la presencia hoy de Mohamed Ben Sulayen y el interés que él tiene de hacer crecer el deporte motor. Yo creo que ese es un entusiasmo que en Sudamérica se ha caracterizado históricamente de proveer una base de pilotos muy importante. Ojalá que esto pueda hacer crecer también las organizaciones a nivel de Sudamérica, que tengamos no una ni dos, sino que tengamos tres y cuatro, y que esto también ayude a levantar y a mejorar los torneos sudamericanos. Que yo creo que al final es lo que también le permite que nuestros competidores estén probándose continuamente. Estamos demostrando que lo podemos organizar, así que seguiremos luchando para que esto siga creciendo. Gracias, presidente, nos vemos el domingo en el Podio. Nos vemos el domingo, así mismo.

El domingo en el Podio nos vamos a volver a ver con el presidente de Paraguay, que estamos visitando con su primera fecha por el Campeonato Mundial de Rally.

Cadena 3 Motor. Con sus enviados especiales: Agustina Vivanco, Marcelo Cammisa y Fernando Barrionuevo. Fotografías y vídeos: C3M.