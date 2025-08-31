Piastri ganó y se escapa paró Norri Colapinto fue 11° retenido por Gasly

FOTO: Norris y un triunfo que pesa, como el precioso trofeo que se llevó de Zandvoort

Oscar Piastri estira su ventaja al frente en el campeonato tras lograr su séptima victoria de la temporada en un agitado Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, en el que su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, se retiró en los compases finales de la carrera disputada en el Circuito de Zandvoort -4.259 mts-.

Para el argentino Franco Colapinto fue la mejor actuación de la temporada, finalizando 11° y con la sensación de haber podido sumar puntos sino hubiera sido demorado por su propio compañero Pierre Gasly que lo retuvo durante un giro y medio sin permitirle el paso en el último relanzamiento del Auto de Seguridad.

Oscar Piastri se ha alzado con la victoria en un dramático Gran Premio de los Países Bajos, en el que su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, se retiró de la carrera debido a un fallo mecánico en los compases finales, lo que marca un momento potencialmente crucial en la lucha por el campeonato.

Piastri había tenido una buena salida desde la pole al inicio de la carrera. El australiano amplió su ventaja sobre Max Verstappen después de que el Red Bull adelantara a Norris al principio de la primera vuelta. Norris, sin embargo, recuperó la posición y ambos se colocaron en una formación doble.

La carrera se enfrentó a un posible giro cuando el Safety Car entró en acción después de que Lewis Hamilton chocara contra las barreras en la vuelta 23, lo que provocó una intensa acción en boxes. McLaren dobló a sus pilotos y, a pesar de un ligero retraso de Norris, ambos coches mantuvieron la posición.

Norris continuó la persecución de su compañero de equipo desde entonces y, a pesar de un segundo coche de seguridad tras una colisión entre Charles Leclerc y Kimi Antonelli que dejó al Ferrari fuera de carrera, la lucha parecía seguir abierta al entrar la carrera en su recta final.

Sin embargo, todo cambió cuando empezó a salir humo del McLaren de Norris a pocas vueltas del final, lo que le obligó a retirarse a un lado de la pista. Con el británico abatido, se produjo una última fase del coche de seguridad que permitió a Piastri aferrar la primera posición a Verstappen y sellar su séptima victoria en un Gran Premio de la temporada, ampliando así su ventaja en el campeonato a 34 puntos.

Verstappen le siguió en segundo lugar, mientras que Isack Hadjar, de Racing Bulls, convirtió una impresionante cuarta posición en la parrilla en la tercera posición, marcando su primer podio en la F1. George Russell se alzó con el cuarto puesto para Mercedes, mientras que Alex Albon, de Williams, se alzó con el quinto tras salir desde la 15.ª posición.

Ollie Bearman, de Haas, que salió desde boxes, cruzó la meta en sexto lugar después de que el equipo estadounidense aplicara una estrategia de una sola parada durante el coche de seguridad. Aston Martin logró dos puntos: Lance Stroll y Fernando Alonso se hicieron con el séptimo y octavo puesto, respectivamente.

Yuki Tsunoda sumó dos puntos para Red Bull en la 9ª posición, mientras que Esteban Ocon, de Haas, aumentó la puntuación de su equipo al completar el top 10. Franco Colapinto, de Alpine, se quedó a las puertas de los puntos en la 11ª posición, al igual que Liam Lawson, de Racing Bulls, en la 12ª posición.

Por detrás de Lawson se situó Carlos Sainz, de Williams, quien previamente había recibido una penalización de 10 segundos por una colisión con el neozelandés, y Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, se situaron justo detrás, en la 14ª y 15ª posición.

Antonelli terminó un día difícil en la 16ª posición. El italiano recibió dos penalizaciones en las últimas vueltas tras su colisión con Leclerc, mientras que Pierre Gasly, de Alpine, fue el último piloto clasificado en la 17ª posición.

Norris encabezó la lista de los retirados más destacados tras su fallo en la recta final de la carrera, siendo los dos Ferrari los otros dos coches que no llegaron a la meta en un día difícil para la Scuderia.

La palabra clave

"Obviamente, me siento bien", dijo Piastri. "Siento que es bastante difícil seguir el ritmo de Isack, así que lo haré lo mejor que pueda. Controlé la carrera cuando lo necesité y, obviamente, fue increíblemente desafortunado para Lando al final, pero sentí que tenía el control y simplemente usé el ritmo cuando lo necesité. Fue una carrera un poco diferente a la de hace 12 meses, así que estoy muy contento con todo el trabajo que hemos hecho para intentar mejorar. Estoy muy satisfecho de haber ganado".

¿Qué sigue?

La F1 viajará directamente de Zandvoort a Monza para el Gran Premio de Italia durante el fin de semana del 5 al 7 de septiembre.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com