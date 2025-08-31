Ogier ganó el Rally del Paraguay y da rienda al sueño de ser campeón de nuevo

El francés Sébastien Ogier se alzó con la victoria en la primera edición del Rally del Paraguay, reforzando sus aspiraciones al título del WRC y otorgando a Toyota su 102.ª victoria en el WRC, igualando así el récord histórico de Citroën el domingo.

El triunfo del ocho veces campeón del mundo culminó una extraordinaria semana de remontada que comenzó con una pérdida de casi 40 segundos por un pinchazo de neumático el viernes, pero que terminó con la victoria del rally y un ascenso a nueve puntos del líder del campeonato, Elfyn Evans.

El 18º triunfo de Ogier con Toyota también lo convierte en el piloto más exitoso de la historia del fabricante japonés, un récord que anteriormente compartía con Kalle Rovanperä.

Sin embargo, el ánimo del francés se vio empañado por la frustración con su actuación en el Wolf Power Stage, donde se topó con una intensa lluvia mientras que otros disfrutaron de un tiempo más despejado.

Sebastien Ogier en el rapidísimo rally paraguayo © WRC

"Creo que podemos estar muy orgullosos del rendimiento que Vincent [Landais, copiloto] y yo tuvimos este fin de semana. Los puntos no lo demuestran ahora mismo, es lo único negativo, pero aun así es una victoria y eso es lo más importante", dijo Ogier, quien solo logró el décimo mejor tiempo en la última especial con puntos extra.

"Sudamérica nunca ha sido mi mejor prueba. El único rally que no gané fue el de Argentina por aquel entonces, y en Chile también tuvimos mala suerte, como el año pasado. Es bueno estar finalmente en lo más alto del podio en un ambiente increíble. Fue un gran éxito por primera vez aquí", añadió.

El Wolf Power Stage le dio el giro más duro del fin de semana a Adrien Fourmaux, quien vio cómo se le escapaba un puesto en el podio. El piloto del Hyundai i20 N Rally1 iba camino de lograr su mejor resultado tras rodar segundo durante la mayor parte del fin de semana, pero cayó al cuarto puesto con un decepcionante octavo mejor tiempo en el momento decisivo.

Evans fue segundo con perseverancia y templanza para afirmarse en la punta del WRC © Red Bull Content Pool

Evans superó a Thierry Neuville por un segundo para hacerse con el segundo puesto y ampliar su ventaja en el campeonato, que era de tan solo tres puntos antes de esta décima cita de la temporada. Sin embargo, Neuville fue el héroe de la Power Stage, al conseguir el mejor tiempo para subir al último puesto del podio y terminar 1,3 segundos por delante de su decepcionado compañero de equipo, Fourmaux, en el Hyundai i20 N Rally1.

Ott Tänak terminó con su Hyundai a solo 2,1 segundos de Fourmaux en quinto lugar, mientras que el bicampeón Kalle Rovanperä solo pudo alcanzar la sexta posición después de que un pinchazo el sábado acabara con sus esperanzas de victoria. El finlandés ahora está empatado a 189 puntos con su compañero de equipo Ogier en la lucha por el título.

Neuville subió al podio en el último tramo, superando a su compañero Fourmaux © WRC

Sami Pajari se ubicó séptimo con otro Toyota, mientras que Oliver Solberg se alzó con la victoria en el WRC2 tras un fin de semana dominante que le permitió ascender del décimo al primer puesto de la categoría en tres días. Yohan Rossel y Nikolay Gryazin completaron las diez primeras posiciones restantes.

La 102.ª victoria de Toyota iguala el récord de Citroën como el fabricante más exitoso en la historia del WRC. La marca japonesa ha ganado nueve de los diez rallies completados de la temporada en una campaña dominante en 2025.

WRC Campeonato -10 rondas-: Evans 198, Rovanperä 191, Ogier 189, Tänak 180, Neuville 150.

La aventura sudamericana del WRC continúa en menos de dos semanas cuando el campeonato visite Concepción para el Rally Chile Bio Bío. La prueba de tierra se disputará del 11 al 14 de septiembre.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de wrc.com