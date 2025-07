El fin de semana 'Sprint' del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 no fue sencillo de gestionar para los equipos desde las alternativas de 'set up' -puesta a punto- de piso seco y piso húmedo que debían manejarse y McLaren sacó el rédito más grande, tal vez, porque su ventaja de rendimiento le ayuda a resolver los pasos inciertos con menos dudas que las demas.

Lo cierto es que sus dos pilotos fueron los más rápidos en los entrenamientos, la Sprint Qualy, la Qualy y el Grand Prix. Solo perdieron el Sprint con un Max Verstappen inspirado que le dio al Red Bull reconfigurado su primera victoria de entrada en la carrera corta del sábado sin lluvia.

Con la misma receta con la que el neerlandés le birló el primer puesto el día anterior, Oscar Piastri superó a su compañero Lando Norris el domingo -que le había quitado una pole para la que parecía venir trabajando mejor- y se escapó a una victoria que buscaba con ansias desde el viernes. Y que lo deja con un colchón de 16 puntos, nada despreciable, en el arranque de la segunda mitad de la temporada.

La carrera que, por la lluvia previa, esperó más de una hora el momento justo de ponerse en marcha, no tuvo movimientos importantes en el desarrollo, ni en los resutados. Salvo el ganador -al que nada menos que Jackie Ickx le bajó la bandera de cuadros (foto)-, nadie se llevó nada muy importante. Y del lado de la derrota, tampoco hubo lamentos grandes, casi todos los equipos -salvo Aston Martin- se llevaron algún punto del intimidante Spa-Francorchamps .

Fue un paso algo anodino que, sin embargo, analizamos en ganancias y pérdidas con nuestro balance, 'después de las carreras'.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Ganador: Oscar Piastri -McLaren F1 Team, P1-

El australiano llegaba a Spa con una racha de tres sin ganar y después de haber sido vencido por su compañero Norris en las dos últimas rondas. Pero con su sexta victoria del año, el domingo, vuelve a desnivelar el marcador con el británico y lo aleja en la tabla. Si bien perdió la victoria en el Sprint con Verstappen, largando desde la pole, aprovechó la experiencia y la usó para perseguir y superar a su 'team mate', antes de gestionar sólidamente sus neumáticos medios para ganar. Su racha de carreras en los puntos se estira a 31 carreras (solo Verstappen y Hamilton han logrado una racha más larga) y, junto con su P2 en el Sprint, el australiano está 16 puntos encima de Norris en el Campeonato de Pilotos.

Perdedores: Mercedes Benz -G. Russell, P5; A. Antonelli, P16-

Fue un fin de semana difícil para la 'Estrella', que no tuvo ritmo para correr contra sus rivales naturales, McLaren, Red Bull y Ferrari. Russell y Antonelli no sumaron en el Sprint y el inglés - a pesar de ser 5° el domingo- terminó la carrera a 34" segundos del ganador. 'Kimi' ni logró puntuar, su apuesta por una puesta a punto para piso mojado sirvió solo al principio de la carrera, pero le perjudicó cuando se secó el piso, ya que le faltaba velocidad en línea recta. Las 'Flechas de Plata' ahora están 28 puntos detrás de Ferrari en la batalla por el P2 en Constructores.

Ganador: Charles Leclerc -Scuderia Ferrari, P3-

El monegasco fue claro al reconocer que Ferrari todavía está por detrás de McLaren, a pesar de las actualizaciones que el equipo trajo a Spa. Sin embargo, las mejoras han ayudado a no tener que buscar soluciones extremas con sus configuraciones de puesta a punto para compensar otros problemas y, por lo tanto, en general, se ha sentido más cómodo en el coche. Aprovechó eso al máximo en Bélgica, logrando un cuarto puesto en el Sprint y luego su quinto podio de la temporada -solo Norris y Piastri lo superan con 11- que, además, es su tercera P3 consecutiva en Spa.

Perdedores: Aston Martin -L. Stroll, P14; F. Alonso, P17-

Los de Silverstone llegaron con más mejoras técnicas a Spa, pero no pudieron sacarles provecho luego de un fin de semana penoso en el que las nuevas piezas no ofrecieron las mejoras que esperaban. Alonso y Stroll fueron los más lentos de todos en la clasificación y las cosas no mejoraron mucho en carrera, ya que terminaron 17º y 14º respectivamente. Fueron el único equipo que no logró anotar un solo punto en Bélgica y ahora superan a Haas por solo una unidad en la lucha por el P8 en el Campeonato de Constructores.

Ganador: Alex Albon -Williams Racing, P6-

El tailandés estaba exultante con una buena suma de puntos, manteniendo detrás a Hamilton durante gran parte de la carrera en Spa. Luego de tener problemas en el Sprint (P16) hizo una gran clasificación para conseguir el quinto lugar de la grilla. Y aunque perdió una posición con Russell en la lluvia del principio, llegó a la meta sexto. Alex ha sumado puntos en nueve de las diez carreras que pudo terminar este año. Y superó una mala racha de tres carreras consecutivas si arribo: España, Canadá y Austria. Gracias a él, Williams se mantiene quinto en la clasificación, con una ventaja más saludable respecto al resto del pelotón del medio con estos puntos sumados en Bélgica.

Perdedor: Yuki Tsunoda -Red Bull Racing, P13-

Fue otro fin de semana sin brillo para el japonés, a pesar de que comenzó con el nuevo jefe de Red Bull, Laurent Mekies ordenando que su coche se nivele con el de Verstappen, porque no contaba con las mismas actualizaciones. Pero Yuki se perdió la SQ3 y no logró remontar en el Sprint que Max ganó para entrar en los puntos al terminar 11º. Un trabajo impresionante por parte de su equipo le permitió contar con un piso mejorado para clasificar y marcó su mejor posición de partida para Red Bull en séptimo lugar. Sin embargo, el Gran Premio fue difícil, ya que una falla de comunicación significó que no recibió una llamada para entrar a boxes a cambiar neumáticos secos hasta justo después de pasar por la entrada a boxes y esa vuelta adicional con intermedios lo dejó fuera de los puntos y de la lucha.

Ganador: Pierre Gasly -Alpine F1 Team, P10-

Los de Enstone tienen, actualmente, uno de los coches más lentos -si no el más lento- de la grilla. Lo que hizo verdaderamente impresionante que Gasly consiguiera poner el coche entre los diez primeros para la clasificación Sprint. Aunque no pudo largar el sábado cuando el equipo descubrió una fuga de refrigerante. Y luego tuvo que trabajar duro, comenzando el Grand Prix fuera del Top-10. Pero una configuración agresiva de baja carga aerodinámica lo hizo muy potente en las rectas y una exhibición técnica de defensa contra su amigo y ex compañero de equipo Yuki Tsunoda le abrió la puerta para sumar un punto muy disputado.

Perdedor: Carlos Sainz Jr. -Williams Racing, P18-

El año en 'electrocardiograma' del madrileño continuó en Bélgica. Se recuperó del tiempo perdido en pista luego de un problema del sistema de combustible en la práctica para lograr el mejor resultado Sprint en la historia de Williams, con el sexto lugar. Sin embargo, fue en la dirección equivocada con la configuración para la clasificación y clasificó en P15, diez lugares detrás de su compañero de equipo Albon. El español le apostó a una configuración para piso mojado en la carrera, pero cuando las condiciones mejoraron rápidamente y le faltó ritmo para pelear con los que le rodeaban. Sólo ha sumado una vez en los últimos cinco Grandes Premios.

Ganador: Liam Lawson -Racing Bulls, P8-

Mientras su compañero Hadjar sufría problemas mecánicos, el neozelandés disfrutó de –en palabras de su nuevo jefe Alan Permane– una carrera "casi perfecta" el domingo. Lawson gestionó muy bien sus neumáticos intermedios y slicks para alejarse de Bortoleto de Sauber y asegurar el octavo lugar. Este es su segunda vez en los tres últimos fines de semana de Grand Prix y ahora está a solo seis puntos de Hadjar en la clasificación de pilotos.

Perdedor: Franco Colapinto -Alpine F1 Team, P19-

Condicionado por un coche lento y un equipo que no parece ayudarlo demasiado, al argentino le está costando llevarse de las carreras algo más que la experiencia de empezarlas y terminarlas. Su ensayo del viernes fue -prácticamente- un desperdicio, giró solo 16 vueltas. En un escenario en el que debía construir confianza, salió con las gomas duras y un coche que apenas podía andar por la pista. A pesar de eso, en la Clasificación Sprint estuvo a solo 4 décimas de Gasly. La carrera corta fue otra oportunidad desechada para probar algo que mejore y terminó último.

La decisión extrema de descargar completamente el coche para clasificar y correr, le permitió ser P17 a 2 décimas de Pierre en la Q1. Y el domingo, sin carga, cuando el piso se secó, no tuvo armas para avanzar ni para defenderse. El desafío fue muy alto para su inexperiencia y la escasa contención que su lado del box puede ofrecerle para morigerarla.

Cadena 3 Motor, una Redacción de Marcelo Cammisa, sobre reportes, datos y fotografías de formula1.com