Los cordobeses Cavigliasso-Pertegarini y un viaje clave para preparar otro Dakar

Los cordobeses ganadores del 'la Odisea' en el mes de enero, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini han comenzado esta semana la preparación del Dakar 2026 en el que intentan defender el #1. Una serie de actividades que incluyen pruebas, reuniones con proveedores y equipos les permitirán configurar el material de competición, la logística y el apoyo con el que afrontarán la carrera más difícil del mundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nico y Vale iniciaron ayer dos días de 'testing' de neumáticos para ensayar nuevos desarrollos en Portugal. Sin utilizar su coche de carrera, se montaron sobre un G-Rally con el objetivo único de probar específicamente la goma.

Tras completar, hoy, ese ensayo en los alrededores de Lisboa, los de General Cabrera continuarán su periplo en Holanda para definir el material de competición. Cavigliasso tiene pensado utilizar un nuevo coche en el DKR2026, el nuevo Taurus Evo Max RL que entre las principales mejoras posee un chasis con el centro de gravedad más bajo y nuevas asistencias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Siempre asistidos por su manager, nuestro colega y amigo Marcelo Carballar, Cavigliasso y Pertegarini comentaron lo que esperan de esta incursión europea:

¿Nico y Vale, estamos en Portugal, vienen a hacer testing, ya están pensando en el Dakar 2026 o todavía siguen enfocados en el mundial que aún lideran con mucha tranquilidad?

NC- Sí, sí, contento estar acá en Portugal, un increíble día, el primer día de dos de testing, de seguir avanzando, mejorando para el Dakar 2026, es lo que aspiramos, pero sin desconcentrarnos y seguir la atención en lo que es el mundial, lo que va a ser en Portugal y lo que va a ser en Marruecos, así que bueno, venimos muy bien, pero hay que seguir concentrados que quedan muchos kilómetros por hacer también.

¿Valentina, este año, qué tiene de diferente con el año pasado? Porque haciendo pruebas de neumáticos, dos meses de la carrera de Portugal, el año pasado no pasó. ¿Qué pasa este año? ¿Estamos trabajando diferente?

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

VP- Bueno, ya desde el 18 de enero este año fue diferente, haber ganado el Dakar nos posicionó directamente muy bien en el mundial y obviamente que en nuestra cabeza están las dos carreras que quedan, pero algo aparte es la preparación de un Dakar que se prepara un año entero y ahora ya estamos a seis meses, por lo que estamos pensando ya en los repuestos, en todo lo que hay que llevar, entonces estos meses son cruciales para lo que es la finalización del mundial y la preparación del Dakar.

¿Esta gira por Europa que nos tiene bastante atareado, tiene como misión ordenar un poco lo que se viene, no?

NC- Sí, ordenar un poco, también tener más tiempo para las marcas, para hacer reuniones, para terminar el mundial y proyectar un nuevo año de carrera. Creo que lo vamos a aprovechar muchísimo en las semanas que vamos a estar acá, ya lo estamos aprovechando con el tema de prueba, de testing, de estar probando con tiempo nuevas cosas siempre para mejorar, así es el cambio que venimos a buscar.

¿Valentina, le estás explicando a Nico cómo se gana un mundial?

VP- Bueno, sí, la verdad que sí -risas-. No, no, vamos súper enfocados, matemáticamente se puede dar la oportunidad que en Portugal salgamos los dos campeones, pero bueno, como hablé en el Dakar, siempre es paso a paso, nunca hay que pensar en el final, sino en día a día lo que se viene en Portugal, y si se pueden dar los resultados mejor y si no los vamos a ir a buscar a Marruecos.

Sin descuidar su programa de W2RC, en el que lideran la tabla de posiciones con 31 puntos de ventaja sobre su escolta, cuando faltan dos carreras, los cordobeses ya tienen la vista puesta en el DKR2026 y trabajan para contar con el mejor coche y todo lo necesario, a fin de ser otra vez candidatos a la victoria. Un trabajo que, adelantado, les dejará más libre el tiempo para concentrarse en la definición del mundial en Portugal -septiembre- y Marruecos -octubre-.

Cadena 3 Motor, con material, datos, fotografías y vídeos de Shakedown Team.