Ledesma no afloja y fue presentada la 'Copa de Oro Río Uruguay Seguros"
Actuando desde el ''Grupo B'' el marplatense puso la mejor vuelta sobre el final para dejar detrás al referente de la marca. Los siguieron: Palazzo, Bonelli y Aguirre. Clasifican a las 16 horas.
23/08/2025 | 14:38Redacción Cadena 3
FOTO: Ortelli, Mazzacane, Godoy y Santero presentaron la 'Copa de Oro RUS'
Con la misma dinámica que por la mañana, el 2° Entrenamiento del 'Gran Premio Shell de Buenos Aires' de Turismo Carretera que comenzó a las 13:20 y finalizó pasadas las 14:3o horas, dejó al frente a Christian Ledesma y su Chevrolet Camaro, actuando desde el ''Grupo B'' y poniendo la mejor vuelta sobre el final para dejar al compañero de marca, pero rival en la pist, Agustín Canapino a 4 décimas de segundo.
La vuelta del marplatense -1.28.996s- fue muy buena y bajó medio segundo su propio tiempo de la práctica inicial. Hernán Palazzo -Toyota-, Nicolás Bonelli -Ford- y Valentín Aguirre -Chevrolet- completaron un Top 5 apretado en 5/1o.
El campeón Santero -Ford-, Quijada, T. Martínez, Fritzler y Landa, completaron los primeros diez, en el orden de la tanda.
Con ese ensayo, quedó completo el período previo a la clasificación que comenzará a la hora 16, con los 12 primeros del ránking anual saliendo en el primero de los 4 cuartos.
Y acto seguido, el presidente de ACTC, Hugo Mazzacane; el presidente de RUS, Lic. Juan Carlos Lucio Godoy, el primer campeón del 'play-off', Guillermo Ortelli y el actual, Julián Santero, dejaron presentada en conferencia de prensa la 'Copa de Oro Río Uruguay Seguros 2025', que definirá el campeonato en las próximas cinco competencias.
Cadena 3 Motor. Marcelo Ingaramo, enviado especial a Buenos Aires. Con fotografías y datos de ACTC Media.