Ledesma no afloja y fue presentada la 'Copa de Oro Río Uruguay Seguros"

Con la misma dinámica que por la mañana, el 2° Entrenamiento del 'Gran Premio Shell de Buenos Aires' de Turismo Carretera que comenzó a las 13:20 y finalizó pasadas las 14:3o horas, dejó al frente a Christian Ledesma y su Chevrolet Camaro, actuando desde el ''Grupo B'' y poniendo la mejor vuelta sobre el final para dejar al compañero de marca, pero rival en la pist, Agustín Canapino a 4 décimas de segundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La vuelta del marplatense -1.28.996s- fue muy buena y bajó medio segundo su propio tiempo de la práctica inicial. Hernán Palazzo -Toyota-, Nicolás Bonelli -Ford- y Valentín Aguirre -Chevrolet- completaron un Top 5 apretado en 5/1o.

El campeón Santero -Ford-, Quijada, T. Martínez, Fritzler y Landa, completaron los primeros diez, en el orden de la tanda.

Con ese ensayo, quedó completo el período previo a la clasificación que comenzará a la hora 16, con los 12 primeros del ránking anual saliendo en el primero de los 4 cuartos.

Y acto seguido, el presidente de ACTC, Hugo Mazzacane; el presidente de RUS, Lic. Juan Carlos Lucio Godoy, el primer campeón del 'play-off', Guillermo Ortelli y el actual, Julián Santero, dejaron presentada en conferencia de prensa la 'Copa de Oro Río Uruguay Seguros 2025', que definirá el campeonato en las próximas cinco competencias.

Cadena 3 Motor. Marcelo Ingaramo, enviado especial a Buenos Aires. Con fotografías y datos de ACTC Media.