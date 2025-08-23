En vivo

Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

Ledesma y Santero, Chevrolet vs. Ford y su duelo inmortal en el Circuito N°12

El campeón dominaba con su Mustang negro la primera parte de la práctica, pero la leyenda marplatense apareció en el final para bajarlo por 53 milésimas con su Camaro. Vuelven a pista a las 13;20 hs.

23/08/2025 | 12:19Redacción Cadena 3

FOTO: Ledesma y su Camaro, para que Chevrolet arranque al frente, en el Gálvez

Cadena 3 Motor está informando sobre el 'Gran Premio Shell' de Turismo Carretera con su enviado especial, Marcelo Ingaramo desde el Autódromo 'Oscar y Juan Gálvez' de la Ciudad de Buenos Aires:

"Estoy en la Catedral del Automovilismo Nacional porque se terminó el primer entrenamiento del turismo carretera, fecha diez, se desviene la Copa de Oro, un primer entrenamiento que el Edema con el Camaro fue más rápido en uno veintinueve cuatro sesenta y tres, pero entre los diez, el nuestro, el 'Facu' Chapur, con el Torino, porque él está luchando por un lugar en la Copa de Oro. ¿Dónde está hasta el momento?

C3M- 'Facu' Chapur, que el año pasado fuiste el hombre más rápido, tenés el récord del TC todavía en el autódromo. ¿Cómo estás? Buen día.

FC- ¿Qué tal, Marce? Muy buenos días para todos. Bien, pasando el primer contacto con con el Torino en el Galvez. Buenas sensaciones, trabajando creo que bastante en la puesta a punto, un circuito muy rápido que nos exige mucho, así que ahí trabajando para en el tema de la confianza, ¿no? Para poder hacer más que nada la S del Ciervo y Salotto.

C3M- Bueno, pero todavía no te bajaron el tiempo del año pasado. No sé a cuánto estamos, no me acuerdo cuánto era. No, no, por ahora el tuyo era uno veintinueve tres, y ahora el Edema tiene uno veinticuatro más.

FC- Se baja, se baja.

C3M: Bueno, ¿y cómo estamos para el segundo entrenamiento, la clasifica?

FC- Bien, bien, bien, como te digo, agarrando un poco confianza, trabajando un poco en la puesta a punto del auto para para poder estar al seis por ciento y y ser competitivo. Bueno, seguí laburando.

'Facu' Chapur y sus declaraciones para la Cadena 3 Argentina sigue trabajando en el aquí en el equipo de los concesionarios Renault en el 'Autódromo de Buenos Aires'.

Ledesma el más rápido hasta el momento 1:29.463s, seguido de Santero con el Mustang a solo 53 milésimas, Canapino fue tercero, hace un minuto -sobre el final- nada más, cuarto quedó Agustín Martínez y quinto Aguirre. Chapur está noveno hasta el momento entre los cincuenta y cuatro participantes que tiene el Turismo Carretera.

Aquí en Buenos Aires estamos con la categoría de la patria de la Argentina volvemos en cualquier momento porque A las 13:20 hs., se viene el segundo entrenamiento y desde las 16 hs., la clasificación de la Fecha 10 y se lo vamos a contar por la 'Gran Cadena Federal' y todas sus plataformas digitales.

Cadena 3 Motor. Marcelo Ingaramo, enviado especial a Buenos Aires. Con fotografías de ACTC Media.

