"Espero un buen fin de semana, lo necesito", dijo Colapinto en rueda de prensa

El argentino Franco Colapinto, piloto del Alpine F1 Team, participó -otra vez- de la conferencia de FIA previa en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y dijo:

"Creo que el problema es que no hemos logrado estructurar un fin de semana completo y el resultado ha sido que en algún momento ocurre algo pero realmente no se ha concretado, aunque siento que se han producido algunas mejoras".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Hay momentos en el fin de semana en que todo está mal y es muy complicado. No encuentro un fin de semana en el que sienta que hemos hecho todo perfecto", les comentó a los periodistas internacionales el argentino, en tono de autocrítica, y agregó: "No siento que he hecho un fin de semana en el que todo haya sido perfecto, de mi lado, en la estrategia o en el equipo… Siempre ha habido algo que hemos podido mejorar, eso es parte del proceso también, pero es algo que necesitamos mejorar".

/Inicio Código Embebido/

Rumour has it we're still waiting for @FranColapinto to name a celebrity ?? pic.twitter.com/PpPIBSMrXq — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 31, 2025

/Fin Código Embebido/

Sobre su coche de esta temporada, el A525, Colapinto señaló: "Lo dije desde el comienzo, me falta confianza en el coche, a veces no puedo doblar, entrar en curva y eso no me da confianza. Cuando tuvimos este problema el año pasado, lo arreglamos rápido. Ahora me cuesta más, es la realidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero, a pesar de los problemas, aseguró que se mantiene fuerte mentalmente: "Tengo la misma confianza que el año pasado y eso es difícil en F1".

/Inicio Código Embebido/

Morning @FranColapinto ??



Straight to work with the team ?? pic.twitter.com/rwrJubA1Yq — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 31, 2025

/Fin Código Embebido/

También, añadió: "Espero, por supuesto, que tengamos un buen fin de semana para llegar a las vacaciones de verano con un resultado; lo necesito. Han sido duras las últimas dos rondas, pero hemos trabajado bien con el equipo y creo que hemos encontrado algunas respuestas y espero que podamos traerlas aquí a la pista".

El argentino sale a pista mañana a las 8:30 horas de nuestro país para la Práctica Libre 1 de la Ronda 14 del certamen.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de Alpine F1 Team y formula1.com