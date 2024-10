En el juego de la silla, Williams todavía quiere la de Sauber para Colapinto

Mientras se prepara para las seis carreras finales de su primer programa como piloto de Fórmula 1, el nombre de Franco Colapinto no para de ser referencia en los portales globales especializados, del deporte y generales. Tal, ha sido el impacto de su excelente irrupción como piloto de Williams Racing en las carreras de Monza, Bakú y Marina Bay, que no ha habido jefes de equipo, personalidades u hombres de prensa metidas en el negocio del campeonato mundial que no se hayan referido a él o hayan dejado un concepto positivo sobre su inesperada llegada al gran circo global del automovilismo.

Así, desde planos diferentes, el ex director del equipo Haas F1 Team, Guenter Steiner, aseguró que Colapinto "merece quedarse en la F1". Para este verborrágico italiano, el argentino recién "ha llegado y casi supera a Albon, hay que reconocerle a Vowles que descubrió un gran talento". Por si lo del ex Haas pudiera ser un exabrupto, la opinión del británico Jolyon Palmer, hoy periodista, otrora piloto de F1, que suele ser medido en sus comentarios, va en el mismo sentido cuando habla del prospecto de la Academia Williams: "Creo que nunca alguien me sorprendió con el nivel de sus primeros desempeños tanto como Colapinto, y la lógica dice que debería asegurar su futuro en la categoría", señaló Palmer, que analizó técnicamente en la Web oficial el nivel de conducción de Franco.

Esta semana, consultado sobre el futuro de Colapinto en una entrevista concedida al medio The Wall Street Journal, el jefe del equipo Williams Racing, James Vowles, dijo que "Franco siempre será parte de la academia en nuestro programa, independientemente de lo que pase, de todos modos. Lo que será el año que viene es, si Audi no le contrata, y para ser transparentes, estamos en conversaciones para ver si ésa puede ser una ruta para él, dónde podría estar en la grilla con ellos durante dos años".

Sobre las posibilidades de un programa 2025 para el argentino, Vowles manifestó: "Lo que haríamos si se queda, sería utilizar un coche de hace dos años, que en realidad tiene más o menos las mismas especificaciones que el que utilizamos ahora, para que rodase con él miles y miles de kilómetros para mantenerse en buena forma. Además, trabajaría con nosotros en el desarrollo de los futuros monoplazas estando en nuestro simulador y haciendo ese trabajo de pruebas para nosotros al mismo tiempo", detalla el británico.

Lo cierto, es que el nombre del talentoso pilarense también está en la mente de los responsables de la otra butaca de F1 indefinida. Red Bull acaba de quitar a Daniel Ricciardo del VCARB 01 del RB para probar en seis carreras si su reserva, el neozelandés Liam Lawson, es lo realmente bueno para estar con ellos en 2025. En tanto, sus referentes, también fueron consultados sobre la aparición de Colapinto. Y es que el mismísimo director de Red Bull Racing, Christian Horner, no se quedó ni un poco corto con sus conceptos para el joven piloto argentino: "Colapinto fue una sorpresa total, ya que pasó prácticamente desapercibido en la F2. Nadie hablaba de él, pero luego se incorporó a Williams y en las pocas carreras que ha disputado ha sido excepcional. Ha sido realmente impresionante", dijo el jefe de Max Verstappen.

Con estas referencias y la posibilidad de opciones de F1 para Franco, los periodistas no dudaron en consultarle al máximo asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, sobre Franco Colapinto. Y la respuesta fue: "Creo que tiene un contrato a largo plazo con Williams y es definitivamente alguien para el futuro. Lo que demostró en Bakú y en Singapur fue muy, muy bueno", dijo el austríaco cuyo poder es definitorio en la contratación de los pilotos de las dos escuderías del 'toro rojo'.

Mientras la temporada se toma un ligero descanso obligado para que el material viaje a su 'tour' por América de cuatro carreras, la butaca libre de Sauber y el futuro de Colapinto son dos temas que todos los días esperan novedades.

El jefe de Williams, Vowles, también mira el escenario eventual de no llegar al acuerdo con Sauber y tiene un plan para Colapinto: "Por otro lado, hay una categoría que estamos estudiando con él para que pueda seguir participando en carreras al mismo tiempo. Sería nuestro piloto reserva de Fórmula 1, por lo que estaría listo si algo sucediera. Lo que he aprendido en los últimos doce meses, es que la situación de los pilotos de F1 no ha terminado. Es bueno para nosotros, estamos comprometidos... pero miren al año que viene: creo que va a ver un poco más de movimiento. Además, hay más oportunidades ahí fuera al mismo tiempo, por lo que tener a uno de los mejores pilotos de la grilla disponible, creo, será una fortaleza", concluye el descubridor del piloto que volvió a darle puntos en F1 a la Argentina, luego de 42 años.

Por lo pronto, el baile de la 'silla' libre de Sauber sigue andando. Y el nombre de Colapinto sigue siendo uno de los que más merodea cerca de ella. Tal vez, con alguna desventaja con el de la experiencia de Valtteri Bottas. Pero según los rumores de los últimos días, con ciertas ventajas sobre el del brasileño Gabriel Bortoleto, líder de la F2 y prospecto que McLaren no querría resignar sin un gran resarcimiento. Veremos qué sucede y quien se sienta en ella, cuando pare la música.

Cadena 3 Motor, con datos de WSJ, Soy Motor, The Race, Motorsport y fotografías de formula1.com