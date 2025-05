Griselda Siciliani revela su relación con Luciano Castro y sus sorprendente propuestas matrimoniales

Griselda Siciliani confirmó que Luciano Castro le propuso matrimonio en múltiples ocasiones durante una entrevista en el programa 'Desayuno Americano'. La actriz, conocida por su papel en 'Envidiosa', reveló algunos detalles sobre su relación y su conexión con el actor.

En la conversación, Griselda mencionó: "Me propuso mil veces, sí", en alusión a los intentos de Castro de formalizar su unión. La conductora del programa, intrigada, le preguntó: "Él dijo en una entrevista que quiere vivir con vos pero que vos no, ¿no estará en tus planes?" A lo que Griselda respondió de manera sincera: "No, no me gusta, no es algo que disfruto; ya sé lo que me gusta y lo que no, y ya sé que convivir, no me gusta, no quiero".

A pesar de las diferencias en sus perspectivas sobre el matrimonio, Griselda compartió que ambos disfrutan de su relación. "Nos reímos de eso, no nos parecemos mucho en un montón de cosas, somos muy diferentes en esas cuestiones, pero nos reímos. Tenemos buen humor, hablamos mucho, nos reímos mucho de nosotros, de nuestras pavadas, de nuestras diferencias. Y la pasamos bien", aclaró.

Asimismo, al referirse a la posibilidad de dar el paso hacia el matrimonio, hizo hincapié en que no es algo que le genere emoción. "No es de las cosas que más ilusión me dan en la vida... Le digo que si no es de verdad sí, si no hay que firmar nada, sí. Estamos muy bien, muy enamorados". A pesar de los desencuentros en sus visiones acerca de la convivencia, Griselda enfatizó su felicidad actual en la relación.