Dos pilotos murieron en un devastador accidente en una carrera de motos

El mundo del motociclismo está de luto tras un trágico accidente en el circuito de Oulton Park, en Cheshire, Reino Unido, que cobró la vida de dos talentosos pilotos, Owen Jenner y Shane Richardson, durante la carrera inaugural del Quattro Group British Supersport Championship.

El incidente, ocurrido este lunes en la primera curva de la primera vuelta, involucró a 11 competidores y dejó una huella imborrable en la comunidad deportiva.

El accidente se desató en la curva Old Hall, cuando una caída inicial desencadenó una colisión en cadena que obligó a la interrupción inmediata de la carrera.

Según MotorSport Vision Racing (MSVR), organizador del evento, los servicios médicos del circuito respondieron con rapidez, pero la gravedad de la situación llevó a la cancelación definitiva del evento. “El catastrófico accidente ha resultado trágicamente en la muerte de dos pilotos y en lesiones significativas para otro”, señaló MSVR en un comunicado.

Two riders died after a catastrophic 11-bike crash during a British Superbikes support race at Oulton Park



The event was called off after the crash, which also saw one bike burst into flames



