Thiago Medina y Daniela Celis se separaron tras tres años de relación, generando revuelo en redes.

Thiago Medina anunció su separación de Daniela Celis, la madre de sus mellizas, tras tres años de relación, un suceso que impactó a sus seguidores en redes sociales, quienes siguieron su romance desde el inicio en la casa de Gran Hermano.

El ex participante del reality ha mostrado su proceso de mudanza en sus redes, manifestando que se siente satisfecho al encontrar un nuevo hogar a tan solo 15 cuadras del lugar donde vivía junto a sus hijas Aimé y Laia y su ex pareja.

"Yo estoy bien, por suerte. Nos separamos, nos dimos un tiempo más que nada y vamos a ver qué pasa, puede ser para bien o puede ser para mal", aclaró sobre su situación actual durante un reciente stream.

El influencer también compartió con sus seguidores detalles de la separación: "Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente. No nos sentíamos cómodos y la verdad que era mal para los dos".

Medina destacó: "No dejamos, quién dejó a quién, no, nadie. Lo hablamos bien y se dio. Yo le dije que no me sentía cómodo, ella también me dijo lo que le pasaba y entre los dos lo decidimos".

Respecto a su mudanza, reconoció que le resulta difícil, pero apuntó que esto era necesario para ambos: "También para mí, para estar un poco despejado en mi cabeza, tener mi tiempo, tener mis cosas e ir a hacer mis cosas también".

"Ahora a meterle onda, a trabajar un poco para renovar el alquiler de vuelta. Vamos a meterle onda, tengo que hacer cosas, tengo que laburar. Estoy buscando laburos", expresó.