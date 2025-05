Macri, sin futuro; y Milei, a todo o nada

Por Adrián Simioni

Hoy nos enteramos que Patricia Bullrich se afiliará a La Libertad Avanza. Esta decisión no es solo un movimiento político; es un símbolo que refleja dos realidades ineludibles en la actual escena política argentina.

Por un lado, se observa el destino fatal de Mauricio Macri. Su generosidad política hacia Javier Milei, aunque en su momento pareció estratégica, se torna en un lastre que inevitablemente achica su figura. Macri, que se encuentra en la antesala de perder la Capital Federal, se enfrenta a un futuro incierto.

Si Milei fracasa, él será visto como el padre de ese desastre; si Milei tiene éxito, será el único que se lleve los laureles. En ambos escenarios, la fuerza política de Macri se diluye, evidenciada por la afiliación de Bullrich y la deserción de figuras como Horacio Rodríguez Larreta.

En este contexto, Javier Milei sale como un jugador que apuesta a todo o nada. Su discurso, cada vez más agresivo, no deja lugar para la disidencia. Califica a sus opositores de manera despectiva, tildándolos de "ñoños republicanos" o "periodistas corruptos".

Es un enfoque que, si bien puede resonar con su base, también lo retrata como alguien resentido y revanchista. En lugar de buscar la unidad, Milei parece optar por la polarización, un riesgo considerable en una política que necesita cohesión y diálogo.

Su estrategia, respaldada por su asesor Santiago Caputo, parece centrarse en la idea de que su identidad es su único capital. En este sentido, Milei se niega a abrirse a otros sectores, como el PRO o la UCR, que podrían ser aliados estratégicos.

Esta postura lo coloca en una situación delicada de cara a las elecciones. Aunque actualmente capitaliza su popularidad, ¿Cómo aprovechará esta situación para fortalecer su posición en el Congreso, donde su debilidad es evidente?

Actualmente, Milei cuenta con solo seis senadores, lo que limita su capacidad de maniobra. Si sus aliados pierden representación, podría encontrarse en una posición aún más vulnerable.

En el ámbito de la Cámara de Diputados, la situación no es mucho mejor. Milei tiene la suerte de renovar solo ocho de los 39 diputados que posee. Sin embargo, sus aliados, el PRO y la UCR, enfrentan la renovación de 22 y 14 escaños, respectivamente. La perspectiva para estos partidos no es alentadora, lo que podría dejar a Milei en una posición complicada para capitalizar las elecciones. Si no logra aumentar su representación, le será difícil implementar las reformas que el país necesita, desde cambios en las leyes laborales hasta ajustes en la coparticipación.

Además, existe el riesgo de que sus decisiones sean cuestionadas judicialmente. Si la Corte Suprema determina que alguna de sus medidas, como un decreto de necesidad y urgencia, no cumple con los requisitos, podría perder una herramienta crucial para gobernar. En este sentido, Milei se encuentra en una encrucijada. Su apuesta por un enfoque confrontativo podría resultar en una falta de apoyo legislativo que limite su capacidad para llevar a cabo su agenda.

La política argentina, en este momento, se muestra como un tablero de ajedrez donde cada movimiento cuenta. La afiliación de Bullrich y la postura de Milei son indicadores claros de un clima de incertidumbre y polarización. El futuro político de ambos, así como el de Macri, se entrelaza en un juego donde el resultado es incierto, pero las apuestas son altas.

En este escenario, la capacidad de diálogo y la construcción de consensos se tornan más necesarias que nunca, aunque parezca que ambos protagonistas optan por caminos contrarios.