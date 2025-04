En buena batalla con Russell, Piastri selló la pole position esperada en Baréin

Sin la ventaja con la que asombró en la práctica de la tarde, pero con gran firmeza, Oscar Piastri confirmó su favoritismo y consiguió la pole position para McLaren en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, la Ronda 4 del calendario 2025. La sorpresa fue que, en vez de su compañero de equipo, sus escoltas fueron George Russell con el Mercedes y Charles Leclerc con su Ferrari. Con una brillante actuación, fue 5° el piloto de Alpine, Pierre Gasly.

La sorpresa fue que, en vez de su compañero de equipo, sus escoltas fueron George Russell, Charles Leclerc con su Ferrari y Andrea Antonelli con el otro Mercedes. Mientras, con una brillante actuación, fue 5° el piloto de Alpine, Pierre Gasly y Lando Norris solo consiguió ser 6°.

Los hombres de Mercedes, sin embargo, fueron penalizados con un puesto de grilla por una infracción de boxes en Q2.

Con un viento similar al de la tarde, pero con 12°C menos en la temperatura de pista, el W16 acortó las grandes diferencias con el MCL39 y se prepara para dar lucha también mañana en el ''Grand Prix'' de 57 vueltas.

Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. con el Williams, Lewis Hamilton con la otra Ferrari y Yuki Tsunoda, con el restante Red Bull completaron el Top 10.

La Q1 no tuvo mayores sorpresas, salvo porque con un problema de frenos, Verstappen, y un exceso de límites, Tsunoda, los Red Bull estuvieron conminados a no fallar con su segunda vuelta y no lo hicieron. El orden fue: Norris 1.31.107s, Hamilton +0.112, Verstappen +0196, Piastri +0.285 y Doohan +0.307 como los cinco mejores. Con Antonelli, Leclerc, Gasly, Russell, Hadjar, Sainz Jr., Ocón, Alonso, Tsunoda y Hulkenberg completando el lote de promocionados a la siguiente fase.

Eran eliminados, Albon, Lawson -sin DRS-, Bortoleto, Stroll y Bearman -retiro de tiempo por límites de pista-.

La Q2 fue distinta, porque cuando faltaban 10' de los 15' minutos y ningún coche había cerrado vuelta, abriendo la suya, Ocón perdió el Haas acelerando sobre un 'piano' en la Curva 2 y se estrelló contra las vallas destrozando la unidad. Y se colocó la bandera roja.

/Inicio Código Embebido/

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers ??#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

/Fin Código Embebido/

Con solo 8' minutos y medio, el primero de los coches en pista abría luego su primera vuelta y significó que a muchos -entre los que estaban Verstappen, Tsunoda, Hamilton y Alonso- les quedara una sola oportunidad para pasar a Q3.

El único coche guardado en los 'pits' para los furiosos 4' minutos finales, era el de Piastri que con 1.30.405s se había asegurado el pase. Al igual que Norris, que lo mismo salió. Un momento en el que Russell comenzó a demostrar la comodidad con la que podía girar con su Mercedes, poniéndose detrás de los McLaren, sin ningún exceso, con clase y prolijidad. Aunque, detrás suyo vino Gasly para colocar en un tercer puesto sensacional al A525, 21/000 delante del W16 y a solo 0.189s de Piastri.

El orden de Q2 fue: Piastri, Norrris, Gasly, Russell, Antonelli, Leclerc, Sainz Jr., Hamilton, Verstappen y Tsunoda, entre los diez que pasaron a la definición. Acto seguido, FIA anunció una investigación por la salida al 'pit lane' antes de tiempo de los dos coches de Mercedes.

Mientras quedaban eliminados Doohan -por solo 17/000-, Hadjar, Hulkenberg, Alonso y el accidentado Ocón.

La Q3, en la que muchos prefirieron salir con rojas usadas -todos, menos los dos Mercedes-, trajo la novedad de que aún usando 'rojas nuevas', Russell 1.30.364s, bajaba 3/10 su marca anterior, cerraba la vuelta más rápida del fin de semana hasta el momento y le plantaba cara a los McLaren.

Calzados con las usadas-apenas la media vuelta cortada por la bandera roja de Ocón- el único de los coches anaranjados que pudo con la 'Flecha de Plata' fue el de Piastri 1.30.233s. Y tras los primeros intentos, el orden era: Piastri, Russell +131, Norris +163, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Tsunoda, Gasly, Sainz Jr. y Verstappen a más de 1". Al italiano y al 'siete veces campeón, encima, les retiraron las vueltas por límites de pista.

Faltando 3'30" todos se lanzaron a la pista. Russell marcó 1.30"009s, en tercer orden, detrás de Tsunoda y Antonelli. Bajaba otra vez 3/10 como para tener un boleto en el sorteo del milagro. Y volvía a la P1.

Pero el antepenúltimo coche en la fila india era el invencible de Piastri 1.29.841s, que no pudo con él en el Sector 1, pero sí lo hizo en el S2 y S3 para apretar en el puño una pole que ya había 'señado' entrenando sobre el coche favorito y que el inglés a puro talento le quiso discutir. Una buena vuelta de la Ferrari de Leclerc, metió a otro talentoso y rápido entre los tres mejores de la clasificación, con tres marcas distintas. El siempre sorprendente Antonelli y un deslumbrante Alpine con Gasly, completaron la emocionante definición del Top 5.

Piastri, Russell +0.189, Leclerc +0.334, Antonelli +0.372, Gasly +0.375, Norris +0.426, Verstappen +0.582, Sainz Jr. +839, Hamilton +0.931 y Tsunoda +1.462, conforman las cinco filas iniciales del GP de Baréin que mañana se larga a las 12:00 hs. de nuestro país.

Con la clasificación confirmada, los comisarios de FIA decidieron luego aplicarles recargos de 1 puesto para la grilla de partida de mañana a los piloto de Mercedes, Russell -pasará de 2° a 3°- y Antonelli -retrocede de 4° a 5°-, beneficiando a Leclerc, nuevo 2° y Gasly que partira 4°.

Cadena 3 Motor. Redacción: Marcelo Cammisa. Con datos y fotografías de formula1.com