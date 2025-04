El 'cuco', Piastri, lidera con gran diferencia la práctica final de Baréin

Otra vez de día, la Práctica Libre 3 no convidaba una situación de pista muy apetecida -de 42°C en pista, al mediodía- y casi todo lo importante sucedió al final, cuando los hombres de McLaren saltaron al frente, pero con el australiano Oscar Piastri asustando a todos con un tiempo que dejó a su propio compañero Lando Norris a más de 6/10 y a la Ferrari de Charles Leclerc a más de 8/10, cerrando los ensayos del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, la Ronda 4 del calendario.

Detrás de ellos, los Mercedes de George Russell y Andrea Antonelli, completaron el lote de los primeros cinco. Y, fruto de un intenso trabajo de revisión de la puesta a punto del Alpine A525, en el que intervino con más de 5 horas de simulador el argentino Franco Colapinto desde los cuarteles de Enstone, Inglaterra, Pierre Gasly consiguió mejorar mucho la performance y colocarse en el 6° lugar de FP3, mientras su compañero Jack Doohan quedó 12°. No un mal regalo para los 75 años que hoy cumple el 'súper' asesor de la escuadra, Flavio Briatore.

Para tener en cuenta, sin embargo, como atenuante de unos resultados tan drásticos, aparecen las condiciones del Circuito Internacional de Baréin -5.412 mts- que a la hora del entrenamiento final lucía con mucha arena en la superficie y un viento más intenso, y puede que las condiciones de Clasificación -19:00 hs. locales- nos muestren una diferencia importante.

Pasaron más de 10' desde que la luz verde del 'pit lane' había abierto la tanda para que los primeros coches salieran a la pista -Bearman, Ocón, Hamilton y Leclerc- y más de 20' para que comenzáramos a ver una lista de tiempos con más de diez coches. En la que Norris 1.33.796, con un tiempo muy alto, liderada a Hamilton, Hulkenberg, Leclerc, Gasly, Doohan, Tsunoda, Ocón, Doohan, Bearman y Bortoleto. Las malas condiciones del circuito y el viento no tentaban a gastar motores, caja, gomas, girando.

Piastri, siempre interesado en que su nombre esté sobre el de Norris en cualquier lista, se puso al frente por 4/10 sobre su compañero cuando los 30' minutos marcaban la mitad del ejercicio, pero detrás no había cambios de importancia. Verstappen y Russell ni siquiera había salido a pista. Lo hicieron recién 10' minutos después y Max se puso segundo a 2/10 del MCL39 #81. El inglés, detrás suyo hacía un trompo y le comentaba por radio al equipo Mercedes que hacía mucho tiempo que no giraba en un trazado con menos grip.

Pero, desde los 15' finales en adelante, la dinámica cambió. Fue el momento de montar los neumáticos blandos nuevos que no podía usarse para ninguna otra cosa que para el simulacro de 'Qualy'.

Verstappen, adelantó momentáneamente a los McLaren con su RB21; Albon subió a P4, Alonso a P5. Y en los 10' finales, Gasly confirmaba el progreso de su Alpine poniéndose al frente. Pero solo fue hasta que Piastri quiso. Porque barrió los récords efímeros del francés en los tres sectores y con una vuelta de 1.31.646s lo dejó a 1.328s, poniendo una diferencia que le hizo expresar a Pierre: "la velocidad que tienen los McLaren no se puede creer".

Sin poder acercarse a menos de 1" del puntero, Russell y Antonelli colocaron los W16 delante de Gasly y Hadjar los seguía para completar el Top 5.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fue Norris +0.668s, después de desperdiciar el primer giro de sus 'rojas' nuevas con una pasada en frenaje, el que quebró la brecha de 1" segundo, con su segundo intento. Un sitial en el que luego solo entraría Leclerc +0.834s con la Ferrari -que unos minutos antes había perdido el retrovisor izquierdo-, para dejar detrás a Russell, Antonelli, Gasly, Hadjar -otra vez delante de los Red Bull-, Verstappen, Sainz y Ocón, como los diez mejores.

/Inicio Código Embebido/

Charles Leclerc's wing mirror makes a bid for freedom and vaults the barriers ??#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/IXZ7OSmYIV