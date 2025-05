Correcto comienzo de Colapinto y Leclerc domina la FP1 tras chocar con Stroll

El favorito local, Charles Leclerc, de la Scuderia Ferrari, marcó el ritmo durante la Práctica Libre del viernes para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, recuperándose de un choque inicial con Lance Stroll para liderar la clasificación por delante de su rival de Red Bull, Max Verstappen, y del piloto de McLaren, Lando Norris.

Por su parte, el piloto argentino Franco Colapinto del Alpine F1 Team realizó un trabajo enteramente consagrado a la familiarización con la pista callejera, como con su nuevo coche A525, con el que solo ha disputado un 'Grand Prix' y se colocó 19° a 1.8s del monegasco. El pilarense solo ha corrido allí en F3 y F2.

Con el sol brillando y los yates llenando el puerto, el Principado lucía resplandeciente mientras los 10 equipos y 20 pilotos de Fórmula 1 se reunían para una primera sesión de una hora de rodaje por algunas de las calles más famosas del automovilismo.

Como era de esperar, muchos coches salieron rápidamente a las 13:30 hora local para familiarizarse con las condiciones de la pista: se utilizaron neumáticos Pirelli blandos C6, medios C5 y duros C4 en las primeras vueltas de instalación y tandas cortas.

Hubo algo de drama a los pocos minutos de empezar, cuando Leclerc bloqueó y se fue largo en Mirabeau Haute, pero logró evitar daños, dar marcha atrás con su Ferrari para salir de la escapatoria y continuar su carrera.

/Inicio Código Embebido/

Here's how Leclerc damaged his front wing ??



Sound on ??#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/lZkuzU2WoG