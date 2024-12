Colapinto compartió la conferencia de prensa con Verstappen y Hulkenberg

La Cadena 3 Argentina ya está en los Emiratos Árabes Unidos con derechos adquiridos para cubrir el Gran Premio de Abu Dabi de F1, la Ronda 24 del Campeonato Mundial y la cita que cierra el primer paso de Franco Colapinto con Williams Racing en el mundo de los ''Grand Prix''.

La del Circuito Internacional Yas Marina -5.281 mts.- será la novena carrera de Colapinto con el FW46 y el final de una increíble aventura a la que llegó por sus propios méritos. Y como uno de los medios de comunicación más importantes del país, estamos allí, apuntalando su sueño y el de todos para que siga en la F1.

En la previa de la competencia final del calendario, Franco fue convocado a una de las dos conferencias de prensa oficiales de los pilotos con toda la prensa internacional y que le tocó compartir, nada menos que, con el campeón mundial Max Verstappen de Red Bull Racing y el alemán Nico Hulkenberg de Haas F1 Team.

Aquí, los párrafos más salientes:

Franco COLAPINTO (Williams), Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing), Nico HÜLKENBERG

P: Nico, empecemos contigo. Es hora de reflexionar un poco. Dejarás Haas después de esta carrera. ¿Cómo recordarás los últimos dos años, en primer lugar?

Nico HÜLKENBERG: Positivo, con muchas emociones positivas, mucha alegría y diversión en los últimos dos años. Creo que hemos crecido juntos y nos hemos fortalecido bastante durante ese tiempo y ha sido un viaje muy divertido con ellos. Creo que, al menos en lo personal, superamos las expectativas, sin duda las que tenía personalmente al comenzar, ya sabes, la parte de las horas extras de mi carrera después de dos años fuera. Así que lo recuerdo de una manera muy positiva. Y, especialmente, este año creo que ha sido un gran éxito y creo que, independientemente de dónde terminemos el domingo por la noche, hemos tenido un año muy exitoso y, en cierto modo, ya hemos ganado. Pero eso no significa, por supuesto, que no vayamos a intentarlo este fin de semana.

P: ¿Cuál ha sido el momento más destacado para ti de estos dos años?

NH: Bueno, creo que, naturalmente, siempre se vuelve a las carreras más exitosas, pero creo que para mí es demasiado simple. Ha sido simplemente el viaje y el recorrido juntos. Como dije, me divertí mucho y disfruté mucho. Y, ya sabes, no siempre he sentido tanta alegría compitiendo y trabajando en la Fórmula 1. Así que, para mí, eso es lo mejor y, obviamente, el tiempo extra que aún está por venir a partir del año que viene, creo que probablemente también sea el momento más destacado.

P: Dices que ya habéis ganado este año como equipo, pero ¿puedo explicarte cómo será la batalla por la sexta posición en términos de rendimiento del coche entre vosotros y Alpine? ¿Cómo la veis este fin de semana?

NH: La veo muy reñida. La zona media del pelotón está muy reñida, como hemos visto en los últimos fines de semana. Las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia. Creo que va a ser muy difícil este fin de semana dar la vuelta a la situación después de lo que pasó el domingo pasado y de que ellos [Alpine] volvieran a sumar muchos puntos. Pero nuestro paquete es competitivo. Somos rápidos en cuanto a méritos. Personalmente, todo lo que quiero conseguir es maximizar y optimizar este último fin de semana juntos y disfrutarlo.

P: Asegúrate de hacerlo. Disfrutadlo. Nico, muchas gracias. Max, vamos a hablar de ti ahora. Una gran victoria para ti y el equipo el domingo en Qatar. ¿Cuánta confianza te da esa actuación de cara al final de la temporada aquí en Abu Dhabi?

Max VERSTAPPEN: Es un circuito un poco diferente, pero también demuestra que incluso cuando las cosas no van bien, todavía hay una oportunidad de cambiar las cosas o hacer que sea más competitivo, porque en Qatar, al principio del fin de semana, no fuimos muy rápidos. Y luego, sí, cuando entramos en la clasificación, la clasificación propiamente dicha, estábamos allí para luchar, así que demuestra que había un mejor rendimiento en el coche y estoy muy contento con eso. ¿Este circuito? Nos ha ido bien en el pasado, pero por supuesto este año han cambiado muchas cosas de todos modos. Así que estoy relajado y con ganas de que llegue. Ojalá aprendamos un poco más sobre el coche para que también podamos usarlo el año que viene.

P: ¿Es importante llegar al invierno con una victoria?

MV: Bueno, quiero decir, estaría bien, pero no es algo que vaya a cambiar el mundo para nosotros en invierno. Sabemos en qué tenemos que trabajar. Así que, sí, solo tratamos de ser lo más competitivos que podamos.

P: ¿Podemos reflexionar un momento sobre 2024? Fue una campaña muy exitosa para ti, pero ¿cómo se compara este título mundial con los otros tres?

MV: Ya tuvimos esta charla en Las Vegas.

P: Has tenido un poco de tiempo para reflexionar.

MV: ¡Sigo teniendo la misma opinión! Hicimos una conferencia de prensa especial para ello. Me senté allí. Estaba esperando. Quería salir. Quería tomar una cerveza. Quería tomar una copa. Ahora estoy respondiendo la misma pregunta de nuevo.

P: No creo que hayas esperado, en realidad...

MV: Quería más. Salí corriendo. Tuve que sentarme allí. No podía...

P: Vale. Pero mira, solo para las personas que no estaban en Las Vegas en esa conferencia de prensa.

MV: ¡Pueden volver a verla!

P: Vale. Bueno, hablemos del Gran Premio de Holanda. El último de mi parte. Sí. Mira, ha llegado la noticia de que, sí, han ampliado el acuerdo por un año, pero 2026 será el último por ahora. ¿Podemos saber tu reacción a esa noticia?

MV: Sí, quiero decir, por supuesto, cuando lo miro, es, por supuesto, algo que me entristece que no vaya a continuar. Pero, por otro lado, también estoy muy orgulloso de lo que han hecho. Y creo que cuando comencé en la Fórmula 1, nunca hubiera imaginado que volveríamos a Zandvoort. Y las carreras que hemos tenido allí, el evento que organizaron, tengo mucho respeto por eso. Y estoy orgulloso de haber jugado un papel en eso también. Y ver a todos los fanáticos allí fue y es, por supuesto, increíble. Y tengo muchas ganas de que lleguen los dos últimos años. Pero pueden estar muy orgullosos de lo que han logrado. Y sí, creo que el año final también tenemos un evento Sprint. Dicen que van a salir con una explosión. Así que también estoy muy emocionado de ver eso.

P: Gracias por eso. Franco, gracias por esperar. Pasemos a ti. Las últimas tres carreras han sido frustrantes para ti. ¿Qué objetivos te has marcado aquí en Abu Dhabi?

Franco COLAPINTO: Quiero terminar el año en lo más alto. Creo que el equipo se lo merece. Han trabajado mucho durante todo el año, especialmente en las últimas dos carreras, pero se merecen un buen resultado y terminar el año en lo más alto. Creo que es muy importante para todos nosotros. Así que, sí, las últimas tres carreras fueron bastante duras, pero estoy seguro de que podemos recuperarnos más fuertes aquí y tener un buen fin de semana.

P: Has corrido en Yas Marina antes en Fórmula 2. ¿Cuánto te ayudará eso este fin de semana?

FC: Sí, ayuda. Por supuesto, tener tres sesiones de pruebas, tres FP, ya es suficiente, ya sabes, para intentar clavar cada detalle. Pero conocer la pista ayudará. Será la primera pista que conozca después de Monza. Así que seguro que será mejor. Y sí, veremos cómo va. No puedo esperar a mañana.

P: Última carrera del año, novena carrera para ti en Fórmula 1. ¿Cómo recuerdas estas carreras de estos últimos tres meses?

FC: Fue muy emocionante. Fue mi sueño hecho realidad, ya sabes. Y desde que empecé en Monza, sabía que tenían que pasar muchas cosas y que tenía que aprender mucho y seguir avanzando. Y creo que cuando miras el panorama general, no sucede muchas veces en la F1, creo que es mucho, ya sabes, eres tan bueno como en tu última carrera. Y creo que así es como funciona la Fórmula 1. Mirando el panorama general, creo que hice un buen trabajo. Intenté aprovechar al máximo la oportunidad que me dio Williams. Fue una oportunidad increíble y creo que es algo que respeto mucho. James y Sven, todos en el equipo, pusieron la confianza y la fe para darme un asiento y darme esa oportunidad. Sí, creo que Las Vegas fue bastante difícil. Fueron duros conmigo, creo que fue un gran error intentarlo en la última vuelta de la clasificación, intentando meter el coche en la Q3. Ahí es donde miro atrás y pienso que se podrían haber evitado algunos errores, pero creo que, viendo el panorama general y la experiencia, fue mi sueño hecho realidad. Así que sí, estoy muy emocionado por ver hacia dónde se dirige el futuro.

P: Bueno, ¿qué te depara el futuro?

FC: ¿Cómo lo sé? Es imposible. Es muy difícil saberlo. Todavía queda una carrera con Williams. Estoy muy emocionado de estar aquí de nuevo en Abu Dhabi. Fue donde di un par de vueltas el año pasado después de la carrera con el Williams por primera vez. Estoy muy emocionado de estar de nuevo aquí, donde empezó todo.

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES

P: (Roldan Rodríguez – DAZN, España) Franco, estás dejando la Fórmula 1. Cuando llegaste al gran circo, hiciste unas carreras increíbles. Algunas personas te comparan con Ayrton, increíble. Y luego las últimas carreras no fueron como esperabas, un par de accidentes. ¿Es la Fórmula 1 lo que esperabas cuando llegaste?

FC: Sí, creo que nunca puedes esperar lo que va a pasar. Y aunque ves la Fórmula 1 durante tantos años, cuando estás dentro, es completamente diferente. Y creo que miro hacia atrás y disfruté cada momento, que es la parte más importante. Y fue una gran experiencia, para ser honesto. Siempre, ya sabes, tienes estos altibajos. No iba a ser fácil. Las primeras cinco rondas fueron realmente, realmente buenas. Y luego creo que fue otro desafío para Brasil con la lluvia, con los intermedios por primera vez, la primera vez en un F1 bajo la lluvia. Y fue una experiencia difícil, pero, ya sabes, tuve que pasar por esos momentos, creo, como novato. En Las Vegas, cuando intentaba poner el coche en la Q3, ya sabes, fui al límite y me pasé un poco. Y, sí, el fin de semana pasado, creo que también fue bastante duro para el equipo. Tuvimos problemas, creo, al empezar con el coche con una especificación antigua. Fue muy difícil para nosotros en mi lado del garaje. Estábamos avanzando el fin de semana y estaba mejorando. Pero creo que nos costó empezar con una especificación antigua. Pero es normal, ya sabes. Es parte del deporte. Y ahora venimos aquí, creo, con buenas expectativas y con ganas de hacer un buen fin de semana.

P: (David Croft – Sky Sports F1) Una pregunta para Max, pero me interesaría saber qué piensa Nico sobre esto también. Volvamos a Qatar. Fabulosa victoria después de recibir esa penalización el sábado por la noche por un incidente que ocurrió en una vuelta de enfriamiento tanto para ti como para George Russell. Tuviste una gran reunión con los comisarios el jueves por la noche sobre los estándares de conducción. ¿Te preocupa que la penalización que se dio siente un precedente para el futuro que los conductores puedan usar para meter en problemas a otros conductores cuando ambos estén en una vuelta de enfriamiento? Porque fue una especie de penalización histórica y no puedo recordar un incidente como ese en una vuelta de enfriamiento que haya recibido una penalización antes.

MV: Sí, voy a ir a toda velocidad con mi genial aplicación. Y voy a actuar como si fuera a chocar con todos. Lo sé. Honestamente, simplemente no entendí. Ni siquiera sabía por qué estaba allí. Y luego, honestamente, cuando estaba allí, solo estaba tratando de explicar la historia detrás de eso. Solo estaba tratando de ser amable. Lando me pasó porque estaba un segundo detrás de mí en el SC2. Estaba con neumáticos más fríos porque solo hizo una preparación. O tuvo que abortar su vuelta o lo que sea. Entonces me pasó. Yo estaba como, 'OK, lo que sea, simplemente salgo. No quiero estar en el camino de nadie'. De todos modos, estamos en la Q3, simplemente encontrando la posición en la pista. Luego creo que Fernando salió de los boxes con neumáticos nuevos. Y creo que quedó bastante claro ese fin de semana con los neumáticos nuevos, tienes que empujar bastante fuerte en la vuelta de salida para obtener temperatura. EspañolEntonces, al salir de la curva 10, lo vi en el espejo, volando. Me dije: "Está bien, lo dejaré pasar, lo que sea, y luego me arreglaré". Luego, por supuesto, todo se ralentizó por delante, porque había bastantes autos. Y yo también bajé la velocidad, porque no quería acelerar, tratar de arruinar también su preparación. Y luego vi a alguien volando en mi espejo, actuando como si acabara de ocurrir la situación más peligrosa y casi se mata o algo así. Fue increíble. Y todos estábamos en la vuelta lenta. Ni siquiera es como si alguien estuviera en una vuelta rápida. Así que sí, cuando me llamaron para hablar con los comisarios, fue una gran sorpresa para mí, porque realmente no impedí que nadie avanzara. Creo que también en la vuelta lenta, todos conducimos en nuestras líneas normales, porque todos intentamos no recoger tierra de todos modos. No es necesario cuando todos conducen despacio. Pero luego, sí, no sé cómo llegaron, por supuesto, a esa conclusión. Por supuesto, para mí fue muy decepcionante, porque, al intentar no meterme en problemas, te metes en problemas. Y también creo que, en ese punto de la temporada, casi al final de la temporada, no quiero pelearme con nadie. Me persiguen después de la clasificación y me dicen: "¿Por qué no arruinaste mi vuelta para empezarla? ¿Qué estás haciendo?". Así que les digo: "Oh, no quiero ponerme en esa posición". Pero básicamente, al hacer eso, me puse en una posición en la que tenía que ir a hablar con los comisarios. Y sentí inmediatamente cuando estaba allí que no iba a ir a ninguna parte. Así que fue muy extraño.

P: Nico, ¿algún comentario tuyo sobre lo que viste?

NH: Sí, no, yo tampoco lo entiendo. Como explicó Max, en Qatar había muchos perfiles de carrera diferentes, gente haciendo todo tipo de cosas diferentes. Y, ya sabes, es muy fácil enredarse. Pero los pilotos también lo sabemos y creo que también tenemos que tenerlo en cuenta y dejar un margen de maniobra. Y sí, no entiendo por qué Max recibió una penalización en ese caso.

P: (Albert Fabrega – ESPN) Una pregunta para Franco. Hay muchos rumores y conversaciones sobre tu futuro. ¿Estás intentando mantenerte alejado de todo o preguntas muy a menudo o simplemente te concentras en el auto y no te preocupas por eso?

FC: Estoy tratando de mantenerme alejado. Intento disfrutar el momento. En este momento es mi última carrera, así que estoy tratando de dar lo mejor que puedo por el equipo. Han hecho un gran trabajo y se lo merecen y todavía tengo un fin de semana con Williams. Solo estoy tratando de disfrutar el momento. Y luego veremos después de la carrera qué sucede el año que viene.

P: (Diego Mejía – Fox Sports México) Pregunta para Max. A principios de año, Max, Checo pudo estar cerca de ti de alguna manera. Desde la temporada europea, ha tenido más problemas. Desde tu punto de vista, ¿por qué ha tenido más problemas? ¿Cuál ha sido su contribución a tu éxito este año? ¿Y son injustas todas las críticas contra él?

MV: Sí, es muy difícil decirlo con precisión. Quiero decir, nuestro coche desde el principio, por supuesto, no ha sido el más fácil de conducir. Seguimos dominando al principio, por supuesto, pero luego creo que, sí, con algunas mejoras en el coche, se hizo aún más difícil de conducir. Por supuesto, también para mí, pero creo que incluso más para Checo por su estilo de conducción. Y sí, cuando otros se están acercando, cada pequeño detalle marca una gran diferencia en los resultados o en la clasificación. Porque si no te clasificas bien, estás en medio del grupo, las cosas pueden ir mal. Y sí, desde mi punto de vista, es muy difícil comentar por él por qué las cosas han ido como han ido. Pero puedo decirte que, por supuesto, a mitad de temporada, especialmente, nuestro coche ha estado un poco por todas partes, a veces bastante positivo. Y de nuevo, muy difícil. Incluso para nosotros fue muy difícil encontrar la dirección. Y, por supuesto, eso tampoco ayudó a Checo en general. Quiero decir, tengo que decir que siempre ha sido un gran jugador de equipo y siempre he disfrutado trabajando con él en cada Gran Premio, incluso cuando pasamos por momentos difíciles. Creo que siempre estuvo allí para intentar obtener el mejor resultado posible. Así que, para mí, no hay nada negativo que decir sobre él. Nos llevamos muy bien. Y, por supuesto, cuando veo que a veces tiene problemas, Con los resultados, no es agradable de ver, ni siquiera para el equipo. Pero creo que el equipo también siempre ha dado lo mejor de sí y siempre ha intentado apoyarlo de la mejor manera posible, ya sabes, para que saque lo mejor de ello. Pero desafortunadamente, eso no siempre sucedió.

P: (Nelson Valkenburg – Viaplay) De los tres, si es posible, dado que esta es la última carrera de la temporada, ¿de qué cosa estás más orgulloso? ¿Y qué es lo que piensas cuando llega el invierno y que es lo que vas a mejorar para el año que viene?

NH: Me gustaría cometer menos errores el año que viene, pero la zona media del grupo es muy estrecha y siempre hay una ventana muy pequeña, fina y estrecha porque estamos muy apretados. A veces tienes que salir de la zona de confort. Tienes que asumir riesgos y los errores ocurren muy fácilmente. Y con estos coches, si pierdes el control, lo pierdes a lo grande a menudo. Esa es quizás una cosa. Y estoy muy feliz y orgulloso de la temporada, de lo que hemos hecho este año, de cómo nos hemos recuperado del año pasado y de cómo hemos empezado este año y cómo hemos salido adelante. Un par de actuaciones realmente fuertes de todo el equipo. Y ese ha sido un momento feliz y de orgullo.

MV: Por supuesto, estoy orgulloso de ganar el campeonato. Pero además de eso, creo que cómo hemos trabajado como equipo y cómo también me he mantenido unido durante un período difícil de la temporada en el que era fácil desmotivarse y darse por vencido en muchas cosas. En realidad, trabajar más duro con el equipo, ya sabes, tratando de encontrar soluciones y superarlo o al menos comprender nuestro problema y volver a recuperarnos y aún así lograr algunos grandes resultados al final del año. Además, creo que la carrera en Brasil. Las emociones pasaron de estar súper molestos por la mañana, pensando que ibas a perder muchos puntos en el campeonato y que realmente se convirtiera en una verdadera pelea, a luego, por supuesto, ganar la carrera desde la P17. Para mí, es una carrera de la que estoy muy orgulloso, por cómo hemos gestionado todo. Creo que todas esas cosas juntas.

FC: Creo que haberme convertido en piloto de F1 en estas nueve carreras fue sin duda la que me ha hecho sentir más orgulloso. Todavía quedan muchas cosas por mejorar y muchas cosas por aprender. Por supuesto, nueve carreras no son suficientes para llegar a mi máximo potencial, y cada vez que me subo al coche aprendo cosas con los ingenieros y los mecánicos. Por suerte, todo el equipo me ha apoyado mucho para ayudarme y entender rápidamente la mayoría de las cosas, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

P: (Diletta Colombo – Automoto) Una pregunta para Max. Antes, hablabas del comportamiento de tu coche a mitad de temporada, que era un poco errático. ¿Qué tan difícil fue mantener a raya la frustración y sacar el máximo partido a tu coche?

MV: Sí, creo que ayudó que salieran muchas cosas en Hungría. Y después de eso, sí, tuvimos algunas buenas charlas dentro del equipo. Y nunca funciona, ya sabes, cuando estás frustrado todo el tiempo porque no vas a avanzar. Así que creo que a partir de ahí, ya sabes, trabajamos muy bien juntos y realmente intentamos buscar activamente mejoras y soluciones. Y a veces era difícil de entender, pero creo que en un momento encontramos una dirección que teníamos que analizar, y eso es lo que seguimos haciendo.

P: (Adam Cooper – Adam Cooper F1) Creo que le hiciste un comentario bastante fuerte a George al salir de la audiencia de los comisarios el sábado por la noche. Y obviamente, luego fuiste muy crítico con él con nosotros. ¿Te arrepientes de algo que le dijiste directamente o de algo que nos dijiste sobre él? ¿Vas a hacer algún esfuerzo por hablar con él este fin de semana o simplemente vas a dejar que esto pase al invierno?

MV: No. No me arrepiento en absoluto, porque dije todo lo que quise decir. Y sigue siendo lo mismo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, tal vez hubiera dicho incluso más, sabiendo el resultado de la carrera. Todavía no puedo creer que alguien pueda ser así en una sala de comisarios. Para mí, eso fue inaceptable, porque todos somos pilotos de carreras. Todos nos respetamos mucho. Incluso practicamos deportes juntos. Viajamos juntos. Y, por supuesto, hay momentos en los que os juntáis, os estrelláis o lo que sea. No estás contento. En toda mi carrera, nunca he experimentado lo que he experimentado en la sala de comisarios en Qatar. Y para mí, eso fue realmente inaceptable.

P: (Shanna Lutgert – F1 Maximaal) Tengo una pregunta para Max. Hablaste por radio durante la carrera de Qatar para preguntar por la situación de la bandera amarilla con Lando y también pediste un par de actualizaciones. ¿Estabas presionando para que los comisarios analizaran eso porque dudabas si harían algo al respecto?

MV: Era una pregunta normal. Quiero decir, sabía que había levantado pesas y de repente me miré al espejo y vi que la diferencia se había reducido mucho. Entonces le pregunté si había levantado pesas o no, solo para volver a comprobarlo. Por supuesto, a veces con banderas amarillas, algunas personas levantan más pesas que otras. Y sí, puedes ganar algunas décimas.

Los horarios -en hora Argentina- para seguir a Franco Colapinto en el GP de Abu Dabi:

Viernes 6

Práctica Libre 1 06:30 hs

Práctica Libre 2 10:00 hs

Sábado 7

Práctica Libre 1 07:30 hs

Clasificación 11:00 hs

Domingo 8

GP de Abu Dabi (58 vueltas) 10:00 hs

