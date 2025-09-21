Briatore afirma que el segundo piloto de Alpine estará entre Colapinto y Aron

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, ha dado la indicación más clara hasta la fecha: Franco Colapinto o Paul Aron ocuparán el segundo puesto en el equipo en 2026.

Tras la confirmación de Pierre Gasly de su futuro en el equipo de Enstone hasta 2028 antes del Gran Premio de Italia, la atención se centra en quién será el compañero del francés la próxima temporada.

Colapinto ha tenido momentos difíciles en Alpine desde que llegó tras seis carreras para sustituir a Jack Doohan. El argentino no ha conseguido puntuar durante su etapa en el equipo y ha conseguido un 11º puesto como mejor resultado.

Aron, por su parte, debutaría en la F1 tras haber participado solo en tres entrenamientos libres 1 esta temporada: dos con Kick Sauber y una con Alpine como piloto reserva. Antes de eso, el estonio terminó tercero en la general en su primera temporada completa en la F2.

"Es una cuestión entre Franco y Paul", declaró Briatore al sitio ''The Race'' antes del Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana. "Paul es un tipo muy majo y un piloto muy rápido. Y necesito entender qué es lo mejor para el equipo, ¿sabes?".

"Es decir, no tengo ningún interés en nadie", añadió el italiano al ser preguntado si sus vínculos con la dirección influirían en su decisión.

"Antes me sacaban de quicio [con quejas] porque dirigía al 50% de los pilotos [en la parrilla]. Ahora, no dirijo a nadie.

"Me da igual. No me interesa. Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y que haga el mejor trabajo con nosotros. Así de simple. Necesito una o dos carreras más para ver qué pasa, pero sinceramente hoy no sé [cuál]".

Durante su etapa como director de equipo en Benetton y luego en Renault en las décadas de 1990 y 2000, Briatore se hizo un nombre al descubrir futuras superestrellas, como los campeones mundiales Michael Schumacher y Fernando Alonso, pero admite que ese talento no le ha llamado la atención en otros equipos.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com