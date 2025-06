Alpine no tuvo mejoras, Gasly y Colapinto están atrás, lejos del líder Norris

FOTO: Con un Alpine inmanejable, Colapinto no pudo hacer mucho en FP3

El británico Lando Norris de McLaren marcó la vuelta más rápida de la Práctica Libre 3, la última antes de la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 -Ronda 11- en el circuito Red Bull Ring -4.318 mts.-, donde el argentino Franco Colapinto de Alpine finalizó 19°, culminando una preparación incompleta y difícil con vistas al trabajo de buscar su lugar en la grilla, esta tarde.

Franco fue el primero en salir a la pista y junto con su compañero Pierre Gasly -que terminó 17°, giraron 25 vueltas intentando buscar soluciones a una puesta a punto que no les dio resultado a los A525 de la escuadra franco-inglesa. Solo Max Verstappen, con 27, los superó en el número de giros. La mejor vuelta del pilarense en esa primera parte fue 1.06.477 a medio segundo de Gasly y a más de 1.5s de la punta.

El auto del argentino se mostró indócil e inmanejable, a pesar de lo cual, el equipo lo hizo entrar un par de veces al principio solo para pequeños ajustes del ala delantera. Cuando todavía faltaban 36' minutos de tanda, sí lo llevaron a la parte interna del garaje para corregir la dureza de la suspensión delantera. A esa altura, respecto de las referencias de cada uno de los tres sectores de la pista, Colapinto -en P20 a más de 1.5s- perdía 5/10 décimas en el Sector 1, 7/10 en el Sector 2 y 6/10 en el Sector 3, lo que lo saca de la contienda de manera tajante.

Cuando regresó a pista, 10' minutos más tarde, no se lo vio -desde su cámara 'on board'- más cómodo en el 'handling' del coche y a pesar de las permanentes recomendaciones de su ingeniero de pista, Stuart Barlow, era evidente que el argentino tenía problemas para conseguir llevarlas a cabo y su tiempo de vuelta de 1.06.661 lo dejaba claro. No obstante, enfriando el coche, recargando las baterías con el ERS y permaneciendo en pista con paciencia, consiguió una vuelta de 1.06.335s cuando faltaban 15' minutos y regresó al box.

Tras un último ajuste en el garaje, Colapinto regresó a falta de 6' minutos, con gomas rojas nuevas -las C5, blandas-, se tomó todo el tiempo necesario abrió y cerró su mejor vuelta con 1.05.546s, pero cuando quiso repetir un último intento entró en semi trompo en la Curva 3, certificando que el coche no había mejorado. Terminó una mala práctica -en general- en el P19 a 1.222 del líder Norris y a solo 180 milésimas de segundo de su compañero Gasly que sufrió la tanda, igual que él.

El orden general, entonces, quedó encabezado por Norris con 1.04.324s, seguido por Piastri -McLaren- +0.118, Verstappen -Red Bull- +0.210, Leclerc -Ferrari- +0.250 y Hamilton -Ferrari- +0.466, completando el Top 5. Russell, Antonelli, Stroll, Tsunoda y Bortoleto cerraron los diez primeros puestos. Lawson, Hulkenberg, Albon, Sainz, Alonso, Bearman, Gasly, Ocon, Colapinto y Hadjar, cerraron el segundo lote.

La clasificación comenzará a las 11 horas de nuestro país, donde el argentino Franco Colapinto tendrá que llegar con las soluciones para su rendimiento mejore lo hecho en las prácticas, si quiere un lugar de partida fuera del fondo de la grilla.

Cadena 3 Motor. Redacción: Marcelo Cammisa con datos y fotografías de formula1.com