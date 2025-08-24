FOTO: La Liga: Villarreal y Real Madrid imponen su poderío en la segunda fecha

El Villarreal CF goleó 5-0 al Girona FC en la segunda fecha de La Liga. Con este sólido resultado deportivo, el "Submarino Amarillo" se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones.

Los 5 tantos llegaron por las definiciones precisas de Nicolás Pépé, Tajon Buchanan (hat trick) y Rafael Marín Zamora.

Durante el primer tiempo, el elenco amarillo y rojo se retiró al vestuario con un contundente 4-0 que liquidó la ilusión de su contrincante. Un resultado que enloqueció a su afición.

En el segundo tiempo del enfrentamiento, Buchanan concretó el 5-0 y selló su tercer gol en el encuentro.

El Real Madrid venció 3-0 al Real Oviedo. Tras esta contundente victoria, el “Merengue” se quedó con el tercer lugar del campeonato español, con 6 unidades. Un escalón por debajo del Barcelona F.C, quien posee la misma cantidad de puntos.

Los tres goles del conjunto de camiseta blanca fueron obra de sus delanteros más destacados. Kylian Mbappé se convirtió en la figura del encuentro al anotar un doblete, demostrando su velocidad y precisión en el área rival, mientras que Vinícius Júnior cerró la cuenta con un gol que reflejó su habilidad para desbordar y definir con seguridad.

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo liderado por el director técnico Xabi Alonso desplegó una estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades claras de gol.

En el minuto 37, el Real Madrid abrió el marcador. El centro delantero francés Kylian Mbappé definió un contragolpe con un disparo preciso que sorprendió al arquero Aarón Escandell.

A pesar de la apertura del marcador, el Madrid continuó insitiendo en el aspecto ofensivo, pero las fallas en las definiciones cerraron un flojo 1-0 en el marcador.

En el complemento del encuentro, el Oviedo realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo. Pero, en los últimos minutos, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior concretaron el 3-0 y sellaron el contundente triunfo del “Merengue”.

Por otra parte, Osasuna venció 1-0 a Valencia C.F y Real Sociedad igualó 2-2 con RCD Espanyol.