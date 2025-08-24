Con Mastantuono como titular, el Real Madrid le ganó al Real Oviedo
El “Merengue” venció a su rival por 3-0 con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Vinicius. Fue el debut de titular del joven argentino.
24/08/2025 | 18:27Redacción Cadena 3
FOTO: Mastantuono en su debut como titular en el Real Madrid. (Foto:X)
En el debut de Franco Mastantuono como titular, el Real Madrid le ganó al Real Oviedo en la segunda fecha de la Liga española.
El conjunto de Xabi Alonso venció a su rival, de visitante, por 3-0 con doblete de Kylian Mbappé y gol de Vinicius.
Mastantuono, que ingresó desde el banco en la primera fecha, fue titular por primera vez en el "Merengue" desde su llegada desde River por una cifra millonaria.
/Inicio Código Embebido/
¡¡SIEMPRE KIKI!! Kylian Mbappé la cruzó y anotó el 1-0 de Real Madrid ante Real Oviedo. ¿Fue falta de Tchouameni en el comienzo de la jugada?— SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025
?? Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mPRwReaGRA
/Fin Código Embebido/
El joven de 18 años fue reemplazado por Brahim Díaz a los 18 minutos del segundo tiempo cuando el Real Madrid ganaba 1-0.
El primer tiempo se presentó con complicaciones para el Real Madrid que buscaba, pero no lograba romper con la buena barrera defensiva que proponía el equipo local.
A los 37 minutos del primer tiempo y tras recibir un gran pase de Arda Güler, Mbappé giró de gran manera, entró al área y definió cruzado para poner el 1-0.
En la segunda parte, la tónica del partido siguió igual con el Real Madrid atacando al Oviedo que no lograba salir en búsqueda del empate.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. El increíble golazo de Nico Paz para ganarle a la Lazio
El joven argentino anotó de tiro libre en el triunfo del Como por 2-0.
/Fin Código Embebido/
A los 18 minutos se terminó el juego para Franco Mastantuono que fue reemplazado por Brahim Díaz en el que fue su segundo partido en la "Casa Blanca".
Oviedo intentaba atacar y generar peligro al Real Madrid, pero la defensa de los de Xabi Alonso tuvo un buen partido y evitó que esto pase.
/Inicio Código Embebido/
FINAL DEL PARTIDO PARA MASTANTUONO: el argentino deja la cancha a los 63' y le deja su lugar a Brahim Díaz.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025
?? Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6FS0RT1kls
/Fin Código Embebido/
A los 38 minutos del segundo tiempo y tras un gran pase de Vinicius, ingresó desde el banco, Mbappé anotó el 2-0 con una gran definición al segundo palo.
Sobre el final, el delantero brasileño se metió al área y definió al segundo palo para sentenciar la goleada del "Merengue".
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es Franco Mastantuono, un mediocampista argentino de 18 años.
¿Qué evento se menciona en el artículo?
Se menciona el debut como titular de Mastantuono en el Real Madrid.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El partido se jugará a las 16:30.
¿Dónde se jugará el partido?
El partido se jugará ante el Real Oviedo.
¿Quién es el entrenador que decidió que Mastantuono sea titular?
El entrenador es Xabi Alonso.