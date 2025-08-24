Con Mastantuono como titular, el Real Madrid le ganó al Real Oviedo

FOTO: Mastantuono en su debut como titular en el Real Madrid. (Foto:X)

En el debut de Franco Mastantuono como titular, el Real Madrid le ganó al Real Oviedo en la segunda fecha de la Liga española.

El conjunto de Xabi Alonso venció a su rival, de visitante, por 3-0 con doblete de Kylian Mbappé y gol de Vinicius.

Mastantuono, que ingresó desde el banco en la primera fecha, fue titular por primera vez en el "Merengue" desde su llegada desde River por una cifra millonaria.

¡¡SIEMPRE KIKI!! Kylian Mbappé la cruzó y anotó el 1-0 de Real Madrid ante Real Oviedo. ¿Fue falta de Tchouameni en el comienzo de la jugada?



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

El joven de 18 años fue reemplazado por Brahim Díaz a los 18 minutos del segundo tiempo cuando el Real Madrid ganaba 1-0.

El primer tiempo se presentó con complicaciones para el Real Madrid que buscaba, pero no lograba romper con la buena barrera defensiva que proponía el equipo local.

A los 37 minutos del primer tiempo y tras recibir un gran pase de Arda Güler, Mbappé giró de gran manera, entró al área y definió cruzado para poner el 1-0.

En la segunda parte, la tónica del partido siguió igual con el Real Madrid atacando al Oviedo que no lograba salir en búsqueda del empate.

A los 18 minutos se terminó el juego para Franco Mastantuono que fue reemplazado por Brahim Díaz en el que fue su segundo partido en la "Casa Blanca".

Oviedo intentaba atacar y generar peligro al Real Madrid, pero la defensa de los de Xabi Alonso tuvo un buen partido y evitó que esto pase.

FINAL DEL PARTIDO PARA MASTANTUONO: el argentino deja la cancha a los 63' y le deja su lugar a Brahim Díaz.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

A los 38 minutos del segundo tiempo y tras un gran pase de Vinicius, ingresó desde el banco, Mbappé anotó el 2-0 con una gran definición al segundo palo.

Sobre el final, el delantero brasileño se metió al área y definió al segundo palo para sentenciar la goleada del "Merengue".

