En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Maipú vs. Los Andes

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El increíble golazo de Nico Paz para ganarle a la Lazio

El joven argentino anotó de tiro libre en el triunfo del Como por 2-0. 

24/08/2025 | 15:44Redacción Cadena 3

FOTO: Nico Paz anotó un verdadero golazo. (Foto:X)

Nico Paz anotó un golazo increíble en el triunfo del Como ante la Lazio por 2-0 en la primera fecha de la Serie A italiana.

A los 73 minutos del partido, el joven futbolista nacionalizado argentino anotó el segundo gol con un tiro libre preciso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nico Paz le pegó desde detrás de la medialuna del área al primer palo con un remate inatajable para Provedel.

Finalmente, el Como ganó 2-0. El primer gol lo había anotado Anastasios Douvikas en el comienzo de la segunda parte.

El gol del delantero griego fue con asistencia de Nico Paz que metió un giro espectacular para escapar de la marca y dio un pase filtrado desde mitad de cancha.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Así con este resultado, el Como arrancó la liga con un gran triunfo ante un duro rival.

Lectura rápida

¿Quién anotó un gol en el partido?
Nico Paz anotó un gol en el triunfo del Como.

¿Qué resultado tuvo el partido?
El Como ganó 2-0 ante la Lazio.

¿Cuándo se produjo el gol de Nico Paz?
El gol de Nico Paz se produjo a los 73 minutos del partido.

¿Cómo fue el gol de Nico Paz?
Fue un tiro libre preciso desde detrás de la medialuna del área.

¿Quién asistió a Anastasios Douvikas?
Nico Paz asistió a Anastasios Douvikas con un pase filtrado.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho