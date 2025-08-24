El increíble golazo de Nico Paz para ganarle a la Lazio
El joven argentino anotó de tiro libre en el triunfo del Como por 2-0.
24/08/2025 | 15:44Redacción Cadena 3
FOTO: Nico Paz anotó un verdadero golazo. (Foto:X)
Nico Paz anotó un golazo increíble en el triunfo del Como ante la Lazio por 2-0 en la primera fecha de la Serie A italiana.
A los 73 minutos del partido, el joven futbolista nacionalizado argentino anotó el segundo gol con un tiro libre preciso.
/Inicio Código Embebido/
¡¡AH NO, NICOLÁS!! PAZ Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE PARA EL 2-0 DE COMO VS. LAZIO.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025
?? Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sVMegyaEdJ
/Fin Código Embebido/
Nico Paz le pegó desde detrás de la medialuna del área al primer palo con un remate inatajable para Provedel.
Finalmente, el Como ganó 2-0. El primer gol lo había anotado Anastasios Douvikas en el comienzo de la segunda parte.
El gol del delantero griego fue con asistencia de Nico Paz que metió un giro espectacular para escapar de la marca y dio un pase filtrado desde mitad de cancha.
/Inicio Código Embebido/
?????? | NICO PAZ (20) WITH AN INSANE ASSIST!!!— Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 24, 2025
???????? ?? ??????**** ???????????? ??
pic.twitter.com/4D8e1LkKCx
/Fin Código Embebido/
Así con este resultado, el Como arrancó la liga con un gran triunfo ante un duro rival.
Lectura rápida
¿Quién anotó un gol en el partido?
Nico Paz anotó un gol en el triunfo del Como.
¿Qué resultado tuvo el partido?
El Como ganó 2-0 ante la Lazio.
¿Cuándo se produjo el gol de Nico Paz?
El gol de Nico Paz se produjo a los 73 minutos del partido.
¿Cómo fue el gol de Nico Paz?
Fue un tiro libre preciso desde detrás de la medialuna del área.
¿Quién asistió a Anastasios Douvikas?
Nico Paz asistió a Anastasios Douvikas con un pase filtrado.