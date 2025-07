La dura condición de Verón para el regreso de Marcos Rojo a Estudiantes

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, confirmó que mantuvo una conversación con Marcos Rojo en relación con su interés por regresar al club y, en ese marco, afirmó que el defensor “tiene que aclarar cuestiones con el hincha” antes de avanzar en cualquier instancia.

El diálogo se produjo en medio de versiones sobre un eventual retorno del jugador, cuya relación con el público platense permanece deteriorada por expresiones pasadas que generaron rechazo en distintos sectores.

En declaraciones a 0221, Verón expresó que la situación no le resulta personal y que Rojo no le debe explicaciones: “No tiene que pedirme perdón. Es una persona adulta que sabe lo que hace. ¿Si estuvo bien? No”.

La postura crítica también fue asumida por la facción organizada de la hinchada, identificada como Los Leales, que se pronunció públicamente en contra de su regreso.

Verón sostuvo que no ha otorgado aval para una incorporación: “Solo aclaré una situación. El jugador manifestó su intención de volver, pero hay cuestiones que deben resolverse previamente”.

En lo deportivo, Rojo no forma parte de la consideración técnica en Boca. A los 35 años, permanece fuera de la rotación principal y su salida está condicionada por el requerimiento económico del club, que exige una compensación para rescindir el contrato vigente hasta diciembre. Estudiantes, por su parte, busca concretar la operación sin comprometer recursos significativos.

No hay oferta formal por parte del club platense, y se espera que sea el propio jugador quien gestione su desvinculación.

El futuro del defensor depende de variables contractuales y de la capacidad para reconfigurar su vínculo con la institución y sus seguidores. Hasta el momento, Rojo no realizó declaraciones públicas.