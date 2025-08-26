En vivo

Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el empate de River frente a Lanús

El entrenador el millonario decidió no hablar luego de la igualdad por 1-1 ante el elenco granate, válida por la sexta fecha del Torneo Clausura.

26/08/2025 | 00:01Redacción Cadena 3

FOTO: Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el empate de River frente a Lanús. (Foto NA: redes)

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Lanús, válido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El cuadro granate le arrebató el triunfo en la última jugada al “Millonario” y desató la furia del director técnico, quien decidió no brindar declaraciones tras el encuentro, a pesar de que la igualdad colocó su equipo como lider del Grupo B con 12 puntos, a uno de diferencia del escolta Vélez.

Tras el gol de Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, los de Núñez no pudieron mantener la ventaja en el resultado. Rodrigo Castillo, delantero del elenco comandado por Mauricio Pellegrino, marcó el tanto del empate a los 5’ del mismo periodo.

Al “Muñeco” se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una pérdida de balón por parte de Juan Fernando Quintero, el DT explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.

Con este resultado, River acumula nueve encuentros sin conocer la derrota en el segundo semestre, donde acumula cuatro triunfos y cinco empates. Ahora, deberá enfrentar a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, el próximo jueves desde las 21:15.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió después del partido entre River y Lanús?
El entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa tras el empate 1-1.

¿Quién anotó para River?
El gol de River fue anotado por Gonzalo Montiel a los 32 minutos del segundo tiempo.

¿Cuál fue el resultado final del partido?
El partido terminó con un empate 1-1 entre River y Lanús.

¿Qué equipo lidera el Grupo B del Torneo Clausura?
River lidera el Grupo B con 12 puntos tras este empate.

¿Cuándo jugará River su próximo partido?
River enfrentará a Unión de Santa Fe en los octavos de final de la Copa Argentina el próximo jueves a las 21:15.

[Fuente: Noticias Argentinas]

