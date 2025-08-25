River pagó no saber mantener el resultado y la paridad ante Lanús fue justa
Comentario de Jorge Parodi.
25/08/2025 | 23:55Redacción Cadena 3
FOTO: El equipo "millonario" no pudo aguantar y, en el cierre, Lanús se lo empató.
-
Audio. River pagó no saber mantener el resultado y la paridad ante Lanús fue justa
La Cadena del Gol
.
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. River se durmió al final y Lanús rescató un empate en un partido dramático
Fue 1-1 en el sur bonaerense. Montiel, tras una jugada preparada, puso en ventaja al equipo de Gallardo. Castillo, en la última pelota, niveló el marcador. “El Millo” sigue liderando el Grupo B, pero por un solo punto.
/Fin Código Embebido/
.