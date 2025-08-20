El entrenador de Agostina Hein: "Cada torneo es más profesional y mejor"

Agostina Hein no para de sorprender con sus logros en el Mundial juvenil, disputado en Rumania. La nadadora, de solo 17 años, salió primera en los 400 metros combinados este martes y hoy quedó segunda en los 800 metros libres.

Su entrenador, Sebastián Montero, compartió a Cadena 3 su experiencia al acompañar a Agostina en este camino. "Desde el principio del año, dijimos que íbamos a ser campeones del mundo y vinimos acá y fuimos campeones del mundo", expresó Montero.

"Es algo que no se puede explicar lo que sentimos en este momento, porque es mucho trabajo, mucha dedicación y mucho tiempo fuera de casa", agregó.

La fortaleza mental de Agostina, a pesar de su corta edad, también es un aspecto fundamental en su éxito. "Tiene muy claros sus objetivos y su familia también", señaló Montero.

"Para mí es como una hija, así que cada pasito que hacemos, sea positivo o negativo, siempre tratamos de verle todo el crecimiento", indicó.

Además, aseguró que la joven nadadora "es mejor y más profesional" en cada torneo que pasa, a pesar de no bajar marcas de tiempo ya que "siempre se aprende algo".

Hein llegó al mundial juvenil luego de ganar ocho medallas, tres de ellas de oro, en los Juegos Panamericanos Junior, disputados en Asunción, Paraguay.

Entrevista de Maximiliano Molina.