El futuro es hoy: Franco Mastantuono y Agostina Hein, jóvenes con brillo propio

Por Jorge Parodi

Son jóvenes, son adolescentes, son del interior del interior, son talentosos, son el resultado de años de sacrificios, son promesas y realidad al mismo tiempo.

El mismo día (un 19 de agosto que ya es efeméride) y casi a la misma hora cumplieron sus primeros sueños, por los que tanto lucharon.

Fue el día en que descubrieron casi al unísono, que a veces, el futuro es hoy.

Él debutó en el Real Madrid, ella se consagró campeona mundial juvenil de natación.

Franco Mastantuono, tiene 18 años recién cumplidos, nació en Azul, provincia de Buenos Aires. Primero fue una promesa del tenis ocupando los primeros lugares del ranking argentino en las categorías infantiles.

Su habilidad natural y su mente competitiva lo llevaron a cambiar la raqueta por una pelota de fútbol.

Se destacó en las inferiores de River, debutó en 2024 (con 16 años) en la Primera. A los 17 años jugó algunos minutos para la selección mayor. Acaba de presentar credenciales de crack en el Real Madrid, ingresando en el segundo tiempo en la victoria del Merengue sobre Osasuna por 1 a 0, de inmediato cosechó elogios de propios y extraños. Todo indica que lo mejor está por venir.

Agostina Hein, tiene 17 años, nació en Campana, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. De pequeña se destacó en la natación: a los 7 años comenzó a competir en el club Ciudad en su lugar de nacimiento y luego pasó al Independiente de Zárate.

Debido al sistema de entrenamiento, tuvo que cambiar su educación a un sistema a distancia.

Acaba de consagrarse campeona Mundial Juvenil en Rumania en la prueba de los 400 metros combinados.

Batió el récord sudamericano absoluto que logró Georgina Bardach en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la marca que le permitió ganar una histórica medalla de bronce.

Agostina venía de adjudicarse 8 medallas (3 de oro) y de ser la máxima figura del deporte argentino en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, en Paraguay.

Es la segunda nadadora de nuestro país que logra un oro en mundiales juveniles, la primera fue Delfina Pignatiello, ya retirada.

Agostina Hein fue la deportista más joven de la delegación argentina que participó en los Juegos Olímpicos de París con sólo 16 años, el año pasado.

La nadadora campanense tuvo una destacada participación en su debut olímpico, aunque no le alcanzó para meterse en las finales.

Estás son las biografías provisorias, en pleno desarrollo, de dos jóvenes deportistas argentinos con brillo propio llamados a dejar una huella.

En el caso de Mastantuono, debutó en el club más exitoso de la historia, la Casa Blanca del fútbol, el gran Real Madrid.

En un deporte masivo, super profesionalizado, con una abrumadora difusión mediática, que mueve fortunas y pasiones en todo el mundo.

Agostina Hein, en cambio, es un verdadero milagro dentro de un deporte amateur huérfano y sin difusión periodística, que en la Argentina no tiene el apoyo, ni la infraestructura adecuada, donde los beneficios económicos para los deportistas son escasos e insuficientes.

Ambos surgidos de pequeñas ciudades bonaerenses, ambos teniendo que dejar sus hogares y sus afectos desde muy chicos, los dos procurando hacer explotar sus talentos innatos a fuerza de trabajo y sacrificios.

Seguramente, con la misma rapidez que aparecieron los elogios exagerados de los que se suben a todos los carros del éxito, llegarán las exigencias desmedidas impregnadas de exitismo e ignorancia desde las redes sociales.

La fábrica de héroes y de villanos les pedirán rápidamente títulos mundiales y medallas olímpicas bajo amenazas de críticas crueles e inconsistentes.

El ejemplo más reciente es el de Franco Colapinto.

Tal vez, aquellos críticos impiadosos, olvidan qué hacían de sus vidas y qué habían logrado cuando tenían 17 o 18 años.

Mientras llega el mañana Franco y Agostina nos llenan de orgullo ajeno y esperanza.

Cumpliendo sueños, brillando con luz propia, trabajando para escribir su propia historia.

Dicen que los jóvenes son el futuro, pero ellos dos ya son parte del presente y protagonistas del deporte argentino, que recurrentemente siempre se empeña en darnos alguna razón para creer.

Para Franco Mastantuono y Agostina Hein el futuro es hoy.