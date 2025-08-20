Agostina Hein y otra enorme actuación: subcampeona del mundo en los 800 metros

Tras el histórico campeonato mundial que consiguió este martes en los 400 metros combinados, Agostina Hein tuvo otra gran actuación y se coronó subcampeona del mundo en los 800 metros libres del Mundial juvenil.

Hein, de tan solo 17 años, estableció un tiempo de 8:26.19, quedando solo por detrás de la china Yang Peiqi, que lo hizo en 8:22.93.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hein registró su mejor tiempo en los 800 metros y fue apenas inferior al récord argentino y sudamericano de Delfina Pignatiello, en 8:24.33.

La rusa Kseniia Misharina fue quién terminó tercera con un tiempo de 8:29.50.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La nadadora también participará en los 200 combinados y los 400 libre, ambas citas programadas para el viernes 22.

Hein llegó al mundial juvenil luego de ganar ocho medallas, tres de ellas de oro, en los Juegos Panamericanos Junior, disputados en Asunción, Paraguay.