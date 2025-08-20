En vivo

Agostina Hein y otra enorme actuación: subcampeona del mundo en los 800 metros

La nadadora de 17 años, que este martes ganó el oro en los 400 metros, salió segunda en esta disciplina en el Mundial juvenil en Rumania. 

20/08/2025 | 17:20Redacción Cadena 3

FOTO: Agostina Hein.

Tras el histórico campeonato mundial que consiguió este martes en los 400 metros combinados, Agostina Hein tuvo otra gran actuación y se coronó subcampeona del mundo en los 800 metros libres del Mundial juvenil.

Hein, de tan solo 17 años, estableció un tiempo de 8:26.19, quedando solo por detrás de la china Yang Peiqi, que lo hizo en 8:22.93.

Hein registró su mejor tiempo en los 800 metros y fue apenas inferior al récord argentino y sudamericano de Delfina Pignatiello, en 8:24.33.

La rusa Kseniia Misharina fue quién terminó tercera con un tiempo de 8:29.50.

La nadadora también participará en los 200 combinados y los 400 libre, ambas citas programadas para el viernes 22.

Hein llegó al mundial juvenil luego de ganar ocho medallas, tres de ellas de oro, en los Juegos Panamericanos Junior, disputados en Asunción, Paraguay.

Lectura rápida

¿Qué logró Agostina Hein en el Mundial juvenil?
Se coronó subcampeona del mundo en los 800 metros libres.

¿Quién fue la competidora que ganó la medalla de oro?
La medalla de oro fue ganada por la china Yang Peiqi.

¿Cuál fue el tiempo registrado por Agostina Hein?
Estableció un tiempo de 8:26.19.

¿Cuándo participará Hein en sus próximas competencias?
Participará en los 200 combinados y los 400 libre el viernes 22.

¿Cuántas medallas ganó Hein en los Juegos Panamericanos Junior?
Ganó ocho medallas, de las cuales tres fueron de oro.

