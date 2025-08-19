En vivo

Deportes

Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil de los 400 metros combinados

La joven nadadora argentina estableció un tiempo de 4:34.34 en la final del torneo disputada en Otopeni, Rumania. Rompió el récord argentino y sudamericano. 

19/08/2025 | 15:06Redacción Cadena 3

FOTO: Agostina Hein. (Archivo)

La nadadora argentina de 17 años, Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en la prueba de 400 metros combinados.

Hein estableció un tiempo de 4:34.34 para así vencer en la final del torneo desarrollado en Otopeni, Rumania.

La nadadora llegó al mundial juvenil luego de ganar ocho medallas, tres de ellas de oro, en los Juegos Panamericanos Junior, disputados en Asunción, Paraguay.

La marca de tiempo que estableció es nuevo récord nacional y sudamericano. El mismo era de Georgina Bardach, quien en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 nadó esa distancia en 4:37.51.

En aquella ocasión, Bardach obtuvo la medalla de bronce.

El tiempo logrado por la oriunda de Campana es además récord en la competición.

Lectura rápida

¿Quién es la campeona mundial juvenil?
La campeona mundial juvenil es Agostina Hein, una nadadora argentina de 17 años.

¿Qué evento ganó?
Ganó la prueba de 400 metros combinados en el campeonato mundial juvenil.

¿Dónde se llevó a cabo el torneo?
El torneo se desarrolló en Otopeni, Rumania.

¿Qué récord estableció?
Estableció un nuevo récord nacional y sudamericano con un tiempo de 4:34.34.

¿Cuántas medallas ganó en los Juegos Panamericanos Junior?
Ganó ocho medallas, de las cuales tres fueron de oro.

