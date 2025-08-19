Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil de los 400 metros combinados

La nadadora argentina de 17 años, Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en la prueba de 400 metros combinados.

Hein estableció un tiempo de 4:34.34 para así vencer en la final del torneo desarrollado en Otopeni, Rumania.

La nadadora llegó al mundial juvenil luego de ganar ocho medallas, tres de ellas de oro, en los Juegos Panamericanos Junior, disputados en Asunción, Paraguay.

¡AGOSTINA HEIN, CAMPEONA MUNDIAL JUVENIL! ??????



? La nadadora argentina se quedó con la medalla de oro en los 400 metros femeninos en el Campeonato Mundial de Natación Junior 2025 en Rumania.



? Rompió el récord de Georgina Bardach, con el que ganó la medalla en Atenas… pic.twitter.com/qDbYwbbJ3C — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025

La marca de tiempo que estableció es nuevo récord nacional y sudamericano. El mismo era de Georgina Bardach, quien en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 nadó esa distancia en 4:37.51.

En aquella ocasión, Bardach obtuvo la medalla de bronce.

El tiempo logrado por la oriunda de Campana es además récord en la competición.