McLaren no afloja y lidera con Norris el primer entrenamiento del GP de Japón

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, marcó el ritmo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en el histórico Circuito de Suzuka -5.807 mts.-. Fue seguido por George Russell de Mercedes y por Charles Leclerc de Ferrari. Mientras que, el japonés Yuki Tsunoda debutó oficialmente con una actuación muy correcta en el Red Bull Racing.

Los 20 pilotos de la F1 volvieron a la acción con un clima agradable y rodeados de los famosos cerezos japoneses en flor, en el icónico circuito, este viernes por la mañana allí, media hora antes de la medianoche en nuestro país.

Sin la presencia en la pista del argentino Franco Colapinto, piloto de reserva del equipo Alpine -este fin de semana cubre la 'guardia' en los simuladores de Enstone-, en su lugar estuvo el local Ryo Hirakawa -oficial Toyota en WEC- que suplantó en la FP1 a Jack Doohan y logró un muy correcto 12° puesto.

La nota de la carrera, sin duda, se centró en los dos hombres que intercambiaron su posición en las escuadras de Red Bull: Liam Lawson regresando al Racing Bulls tras un comienzo de año complicado y Tsunoda, con la oportunidad que siempre esperó de representar al equipo oficial Red Bull. La TV siguió permanentemente al pequeño nipón de 24 años que llegó a esta oportunidad apoyado por la firma Honda. Que, no obstante, fue clara con su presidente al decir que, de aquí en más, todo lo que consiga Yuki será por sus propios méritos.

