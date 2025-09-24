La educación como motor del futuro: el plan para un país más rico y justo

CÓRDOBA. En un país acostumbrado a vivir en la urgencia y navegar crisis cíclicas, la propuesta de mirar el futuro con una visión a largo plazo parece un desafío inmenso.

Sin embargo, en el marco del evento de CIPPEC en Córdoba, referentes del sector político, académico y productivo coincidieron en que la única salida es generar una hoja de ruta que ponga en el centro la educación como motor de desarrollo. La fórmula, afirman, combina estabilidad, diálogo y una inversión estratégica.

Para Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC, el primer paso es romper con la inercia de la crisis. “Si no tenemos esa mirada de mediano y largo plazo, las crisis las vamos a seguir viviendo de manera recurrente”, sentenció en diálogo con Cadena 3.

La directiva puso de relieve que, si bien se han logrado avances en el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica es solo el cimiento. “Es una condición necesaria, pero no es suficiente para que podamos crecer”, afirmó, subrayando la necesidad de construir sobre esa base.

La clave para que ese crecimiento se concrete, según el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, es el diálogo entre el sector público y el privado. “Lo que se plantea se consigue particularmente dialogando, construyendo de manera conjunta el sector empresarial con los sectores de gobiernos, pensando una alternativa de no corto plazo, sino en largo plazo”, explicó.

Ferreyra destacó el modelo cordobés, donde se incentivan las pasantías y prácticas profesionalizantes en el nivel secundario. “Esto le permite a los chicos orientar sus proyectos de vida. Los chicos de secundaria hoy están teniendo en Córdoba la oportunidad de tener una primera experiencia laboral en un sector productivo”, resaltó.

Por su parte, el economista Rafael Roffman aportó una mirada macroeconómica al debate, desmontando la idea de que la solución a los problemas del país se logrará por la voluntad de un único líder.

“Para que eso ocurra lo que hace falta es que Argentina sea un país mucho más rico de lo que es”, sentenció.

Para Roffman, no puede haber mejoras en las jubilaciones ni en los salarios si no se mejora la economía en su totalidad. “La solución de fondo tiene que ver con que el país sea más rico. Y para que el país sea más rico hay que invertir más en educación, hay que invertir más en infraestructura, hay que abrirse más para comercializar con el mundo y ser más ricos en términos relativos”, concluyó.

