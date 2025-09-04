Usar el celular en el baño aumenta el riesgo de hemorroides, según un estudio

FOTO: El uso del celular en el baño incrementa el riesgo de hemorroides. (Pixabay)

Pasar más tiempo del necesario sentado en el inodoro mirando el smartphone tiene efectos inesperados sobre la salud intestinal, según una investigación realizada en Estados Unidos.

Un estudio reveló que las personas que pasaron mucho tiempo sentadas en el inodoro con el celular tuvieron un 46% más de riesgo de sufrir hemorroides que aquellas que no lo hicieron. Los resultados del trabajo se publicaron en la revista PLoS One.

La investigación, liderada por Chethan Ramprasad en el Beth Israel Deaconess Medical Center en EE.UU., analizó a 125 adultos sometidos a colonoscopias de cribado. Los participantes respondieron a un cuestionario sobre sus hábitos en el aseo y fueron evaluados por endoscopistas.

Dos tercios de los participantes admitieron usar el celular en el inodoro, siendo la mayoría personas jóvenes. Además, un 37% de quienes lo hicieron pasaron más de cinco minutos allí, frente a solo un 7% entre quienes no lo utilizaron. Leer noticias y revisar redes sociales fueron las actividades más comunes durante ese tiempo.

Los autores del estudio señalaron que estar sentado durante mucho tiempo en el inodoro podría aumentar la presión sobre las venas del área anal, lo que favorecería la aparición de hemorroides. Curiosamente, el esfuerzo durante la evacuación, considerado un factor de riesgo en estudios anteriores, no mostró relación en este caso.

Cada año, las hemorroides provocaron cerca de cuatro millones de consultas médicas en Estados Unidos y generaron más de 800 millones de dólares en gasto sanitario. "Nuestros hallazgos respaldan el consejo de dejar el móvil fuera del baño y limitar el tiempo en el inodoro a unos pocos minutos", advirtió la coautora Trisha Pasricha.

El equipo subrayó que se necesita más investigación, pero recomendó una pauta sencilla: si la estancia se prolonga, quizás no se deba a dificultades para evacuar, sino a que la atención está centrada en la pantalla.