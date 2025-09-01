En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Nva. Chicago vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

La Última Jugada

Gimnasia vs. Atl.Tucumán

La Plata

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Consejos

¿Septiembre o setiembre? La RAE explicó cuál es la forma correcta de escribirlo

La pregunta, que despierta pasiones y opiniones encontradas, encontró una vez más su respuesta definitiva en la Real Academia Española. El detalle.

01/09/2025 | 14:45Redacción Cadena 3

FOTO: Llegó el noveno mes del año y surgen dudas de cómo se escribe.

Con la llegada del noveno mes del año, las redes sociales volvieron a encenderse con un debate que, aunque recurrente, no pierde vigencia: ¿se escribe septiembre o setiembre? 

La pregunta, que despierta pasiones y opiniones encontradas, encontró una vez más su respuesta definitiva en la Real Academia Española (RAE), la institución encargada de regular el uso del idioma español.

Según la RAE, ambas formas son correctas. "Es válido el empleo de ambas variantes. Aunque sigue siendo mayoritario el uso de la grafía etimológica septiembre, hay países donde se prefiere setiembre", explicaron desde la institución. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta diferencia, lejos de ser un capricho, tiene raíces culturales y lingüísticas. La forma setiembre surge de la relajación de la "p" en la pronunciación, un fenómeno que se traslada a la escritura en ciertos contextos. 

Sin embargo, en el ámbito culto y formal, la grafía septiembre sigue siendo la preferida. Así, la elección entre una u otra dependerá del entorno cultural y del registro utilizado, dejando claro que ambas opciones son igualmente válidas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/


Lo más visto

Consejos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho