¿Septiembre o setiembre? La RAE explicó cuál es la forma correcta de escribirlo

FOTO: Llegó el noveno mes del año y surgen dudas de cómo se escribe.

Con la llegada del noveno mes del año, las redes sociales volvieron a encenderse con un debate que, aunque recurrente, no pierde vigencia: ¿se escribe septiembre o setiembre?

La pregunta, que despierta pasiones y opiniones encontradas, encontró una vez más su respuesta definitiva en la Real Academia Española (RAE), la institución encargada de regular el uso del idioma español.

Según la RAE, ambas formas son correctas. "Es válido el empleo de ambas variantes. Aunque sigue siendo mayoritario el uso de la grafía etimológica septiembre, hay países donde se prefiere setiembre", explicaron desde la institución.

/Inicio Código Embebido/

¿Es válido usar «setiembre» en lugar de «septiembre»?



Sí, es válido el empleo de ambas variantes. Aunque sigue siendo mayoritario el uso de la grafía etimológica «septiembre», hay países donde se prefiere «setiembre»: https://t.co/NTlQl4wj9t. pic.twitter.com/aqyAm5k9sb — RAE (@RAEinforma) September 1, 2022

/Fin Código Embebido/

Esta diferencia, lejos de ser un capricho, tiene raíces culturales y lingüísticas. La forma setiembre surge de la relajación de la "p" en la pronunciación, un fenómeno que se traslada a la escritura en ciertos contextos.

Sin embargo, en el ámbito culto y formal, la grafía septiembre sigue siendo la preferida. Así, la elección entre una u otra dependerá del entorno cultural y del registro utilizado, dejando claro que ambas opciones son igualmente válidas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/



