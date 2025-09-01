Confirmado: octubre tendrá un fin de semana largo

El Gobierno decidió trasladar el feriado del 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para reactivar el turismo.

La medida busca estimular el consumo interno y beneficiar a sectores como la hotelería, gastronomía y el transporte.

El Gobierno anunció el traslado del feriado del 12 de octubre, conocido como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para el viernes 10 de octubre de 2025.

Esta decisión, oficializada a través de la Resolución 139/2025 publicada en el Boletín Oficial, crea un nuevo fin de semana largo de tres días, una medida largamente solicitada por el sector turístico.

Según la resolución, el objetivo de esta acción es "estimular la demanda turística interna" y favorecer a industrias clave como la gastronomía, el transporte y el comercio regional, que han sido afectadas por la crisis económica.

Este cambio es posible gracias al reciente decreto 614/2025, que habilita a la Jefatura de Gabinete a mover los feriados trasladables que coincidan con un sábado o domingo. El decreto aclara que la ley de feriados tenía un "vacío legal" en estos casos y, para resolverlo, se determinó que estos feriados podrán trasladarse al lunes siguiente o al viernes anterior, según lo considere conveniente la autoridad.

Feriados y fines de semana largos de 2025

Con el traslado del feriado de octubre, así queda el calendario de días festivos para lo que resta del año:

Viernes 10 de octubre: Feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado del domingo 12).

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía.

Lunes 8 de diciembre: Feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Feriado por Navidad.