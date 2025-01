Andrés Fassi: “Talleres ha sido muy perjudicado y por eso levantamos la voz”

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, participó este lunes del ciclo "Charlas de verano" con Sergio Suppo y recibió a Cadena 3 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

El contexto de la conversación es la pelea mediática, que roza lo judicial, que Fassi tiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.

“Talleres ha sido muy perjudicado y por eso hemos levantado la voz. Hay que perder el miedo. Lo que ha pasado con nosotros ha sido muy injusto. ¿Es porque pienso distinto?”, disparó.

“Hace cuatro años que le vengo pidiendo a Tapia que hagamos un cónclave del fútbol argentino de dos días, en el que nos juntemos todos los actores y estudiemos todos los temas para ver qué fútbol queremos a 30 años”, afirmó.

“En Brasil, los equipos cobran 70 millones de dólares por derechos de televisación de la Copa Libertadores y yo, 2 millones. El fútbol argentino tiene hoy un valor de 70 a 100 millones de dólares, mientras que el brasileño asciende a 1.200 o 1.500 millones”, se lamentó.

“El fútbol argentino vale, en realidad, 1.000 millones de dólares y hoy reparte 70 millones”, enfatizó.

Sus inicios en el mundo del fútbol

En el comienzo de la entrevista, Fassi contó que, de chico, quería ser jugador de fútbol. “Era malo. Por eso me tuve que poner rápido detrás de un escritorio. Recuerdo cuando tenía 10 años y con mucho esfuerzo había comprado cuatro o cinco pelotas de fútbol y las llevaba a todos lados. Y, cuando terminaba en la escuela de verano en el club La Salle, íbamos al campo de deportes del club, del que mi viejo fue uno de los fundadores”, destacó Fassi, hablando de la institución deportiva que hoy lleva el nombre de Deportivo Lasallano y milita en la Liga Cordobesa.

En ese sentido, se refirió a la pasión que engloba el mundo de la pelota, al que todos –o casi todos- quieren dedicarse de lleno. “Yo quería ser jugador de fútbol. En este momento. pongo en un patio de un colegio 300.000 chicos y les digo: 'Levante la mano quién quiere ser jugador de fútbol'. Y 299.999 la levantaron. Todos queremos ser jugadores de fútbol. Cuando de chico me preguntaban qué te gustaría ser, yo sabía que mi vida iba a estar vinculada al fútbol”.

El Fassi de 15 años gestionando

Hay que tener fuerza de voluntad para superar obstáculos, aunque también el destino quiere hacer otra jugada y eso explicó Fassi: “Cuando me estoy recuperando de una lesión, que tuve muchas, un gran amigo me dice: '¿Por qué no te dedicás a estructurar? Mirá lo que has hecho con las escuelas de fútbol'. Es que, a los 15 años, empecé a abrir la primera escuela de fútbol en el campo deportes de La Salle, entrenando a los chicos de la primaria”.

Sobre cómo alcanzó a tener un puesto privilegiado a tan corta edad, dijo que se debió a la visión que comenzaba a tener. “Un día le digo al cura: '¿Por qué no ponemos una escuela de fútbol?'. Eso no existía. Entonces, el hermano rector me contestó: '¿Quién la va a dirigir?'. 'Yo', le respondí. 'Pero si vos tenés 15 años', continuó. 'No, ya hablé con el profe Héctor Wati', que daba varias materias y le gustaba mucho el fútbol. 'El me va a ayudar y los profes de educación física me van a ayudar y algunos chicos de cuarto y quinto año me van a ayudar', añadí.

A los 15 años, Fassi ya tenía todo armado para empezar con la escuela de fútbol: 'Usted déjeme', le dije al rector y así empezó la historia. Me fui a primero, a segundo, a tercer, cuarto, quinto grado entregando un volantito tipo offset a cada chico. Repartí más de 700 en la primaria. ¿Cómo no vamos a tener 20 ó 30 chicos el primer sábado?".

¿Y cuántos tuviste?

Llegaron 250. Nos sobrepasó todo. Y ahí empezamos un poco la primera experiencia que yo tengo en una estructura de gestión.

El ídolo

Cuenta Fassi que su referente en el fútbol era arquero, “Superman” José Luis Gómez, histórico cuidapalos del “Matador” entre fines de los ’60 e inicios de los ’70. “Era mi ídolo. Recuerdo que me ponía en punta de pie detrás del arco, porque yo había sido arquero. No pasaba el paredón de cemento que tiene el arco detrás de la cancha del Córdoba Althletic. Entonces, me alzaban. Imaginate vos a qué edad yo empecé a ir a la cancha”.

Está claro que el titular albiazul vio en acción al que, para muchos, fue el mejor Talleres de todos, el de los años ’70. “Lo seguí a todos lados. Las grandes discusiones con mis viejos, porque me iba a las escondidas. Talleres jugaba en Buenos Aires, por los torneos nacionales, la liga de Córdoba. Entonces, a veces, sin un mango, nos íbamos cómo podíamos”.

El preparador físico

“Al no llegar a jugar, pensé cómo podía introducirme en el mundo del fútbol. Entonces, fui el preparador físico más joven en la historia de la primera división del fútbol argentino con "Tito" Cuellar en Belgrano”. Es que muchos recordarán que el Belgrano campeón del Regional 1985 tenía como preparador físico al actual presidente de Talleres", contó.

“Me quería involucrar en el mundo del fútbol y era muy chico. Todavía estaba recién iniciando el profesorado de educación física y me hago muy amigo del ‘Perro' (Rafael) Pavón, quien iba a empezar a dirigir en Córdoba a All Boys, al que le tengo mucho cariño porque fue mi primer equipo”, añadió.

Ese Fassi que pregunta todo, que quiere saber todo, que busca nuevas oportunidades, ya estaba listo. “Me fui a Alemania a mirar clubes y pedí entrevistas a los presidentes, vicepresidentes, directivos, a un preparador físico, a los de inferiores y preguntaba: ¿Por qué entrenar así? ¿Por qué esto? Y empiezo a descubrir un fútbol distinto”.

Es que entendió que no había otra forma de aprender si ése iba a ser su destino: “Ya te contaré la historia de por qué creo la primera universidad del fútbol en el mundo. Veía inentendible que, siendo el fútbol el deporte en donde más afición hay, el que económicamente más mueve, no se pensara desde la FIFA en una estructura de capacitación en todas las áreas”.

De luna de miel

Tras su ingreso al mundo del fútbol como preparador físico y la visita a clubes por Europa para conocer metodologías de trabajo, un día sale otra propuesta. “De All Boys, a Belgrano; después, a Racing, a Talleres y, luego, paso a San Lorenzo. De San Lorenzo tengo el recuerdo de perder el clásico ante Huracán, que Fernando Miele entra enojado al vestuario, Roberto Saporiti lo frena, pero ahí mismo deja de ser el técnico”.

Lo anecdótico no fue sólo el partido. A Fassi le sucedió algo más personal: “Me casé un 13 de octubre de 1990 y ese clásico fue el 14. Es decir, me casé un sábado y el domingo, a las 7 de la mañana, me tomé un avión para ir al partido. Mi señora empezaba a ver lo que iba a ser esta vida alrededor del mundo del fútbol”.

México lindo y querido

De ahí fue a México, donde Fassi hizo gran parte de su carrera como preparador físico, técnico, dirigente y dueño. “En Buenos Aires, le digo que no al ‘Chamaco’ (Carlos) Rodríguez, quien me vuelve a buscar para ir a México. Recién casado, me había ido de San Lorenzo y ahora a México, que hace más de 30 años no era lo que es hoy con la estructura del fútbol”.

“Llego a Juárez y, a los dos meses, en plena pretemporada con el ‘Chamaco’ Rodríguez, a Saporiti lo llaman de Necaxa, que era un club más grande, y me invita a acompañarlo. Pero no se me hacía correcto y me quedé”. Pero, al año siguiente, con el contrato cumplido en el club anterior, se fue a Necaxa y a vivir al Distrito Federal.

“Siempre tuve la idea de generar. Ya lo hacía con 15 años generando vínculos, viajes, conocimientos y se me ocurrió que el fútbol se manejaba exactamente al revés de cómo se venía haciendo en esa época, que era un 95% del presupuesto para el primer equipo, sin estructura, sin infraestructura, sin pensar en lo de abajo. Era al revés”.

Toparse con Jesús

Estando en Necaxa, Fassi conoce a Jesús Martínez, con quien lo unirá casi una vida: “¿Por qué conozco a Martínez? Porque era muy hincha del Necaxa”.

¿Ya era dueño del Pachuca?

No. A Jesús Martínez lo llevo yo al Pachuca. A veces en la vida no hay casualidades, sino causalidades.

Pachuca, de pobre a millonario

“Irme a Pachuca era como si en este momento me llamara el gobernador de Chubut y me ofreciera hacerme cargo de todo del club 9 de Julio de esa provincia”, explicó.

Es que una presencia televisiva le abrió las puertas a Fassi al mundo grande del fútbol mexicano. Estando en Necaxa, grabó dos videos en formato VHS denominados ‘Fútbol, Pasión y Técnica’. “Para México, era una cosa impensada este material. Entonces, el periodismo me da una cobertura importante. Los domingos a la noche estaban los dos programas en donde pasaban todos los goles de la semana: uno en TV Azteca y el otro en Televisa. Los veían entre 40 y 45 millones de mexicano. Y, cuando me preguntan por qué hice esos videos, les expliqué que el fútbol en México debe tener una mirada distinta: las infraestructuras son importantes. Las divisiones inferiores son importantes, las escuelas de fútbol son importantes, la capacitación es importante, la gestión es importante, la capacitación de los dirigentes es importante”, comentó.

“Estuve una hora y cuarto en el programa explicando por qué lo social influye en la formación de los chicos, por qué la apertura de las escuelas de fútbol, cómo hay que unir la iniciativa privada a los gobiernos, cómo tenemos que aprender a trabajar juntos. Cuando se acabó el proyecto y me estaba viniendo, el gobernador de Hidalgo me dijo: ‘Quiero que venga a Pachuca y que todo lo que dijo en el programa de televisión lo haga en Pachuca’. Una provincia pobre, un estado pobre, de los más pobres que hay en ese país”, añadió.

En el cónclave que tuvo con el gobernador de Hidalgo, éste le contó sobre la creación de un estadio para 25 mil personas, porque quería darle auge al crecimiento de la ciudad, pero le iba mal en el fútbol que no era manejado por gente con conocimiento. “’¿Cómo es el proyecto? No quiero que hagas todo lo que dijiste en el programa’. 'Claro que no, esto merece una conversación'”.

"'Mire, vamos a hacer una cosa. Le voy a presentar un proyecto y, una vez que lo haga, necesito 30 días para prepararlo. Usted me dice esto sí, esto no'. Y yo ahí le digo si voy o no voy”, afirmó.

Es que había que prepararlo todo, porque se tenía cero connotación. “Pensaba: 'Le voy a hacer un proyecto para que me diga que no. Me va a decir que no'. Pero solamente me dijo que sí”.

Fassi recodó que habían sido unas 300 páginas en carpeta: “El gobernador Jesús Murillo abre la primera página, abre la segunda página, cierra la carpeta y me la tira: ’Está aprobado’, me dice en una conversación de un minuto y medio".

“Al toque levanta un teléfono: 'Que venga fulano tal'. ¿Quién entra? Su hermano, quien manejaba el equipo de fútbol, y le dice: ‘Pepe, a partir de ahora el señor es tu jefe, el señor manda acá, y va a hacer un gran proyecto en Pachuca'", prosiguió.

A la hora de definir su estadía en Pachuca, Fassi señaló: “Termina siendo el grupo más importante del fútbol mexicano. Me tocó estar 30 años, 16 títulos, cinco mundiales de clubes. De la nada misma”.

¿Y la Universidad del Fútbol?

“Eso fue porque nos pudimos dar el gusto. Y a Jesús Martínez le encantó y a su esposa, que era pedagoga, le encantó. Estaba muy involucrada en la educación. Es la primera Universidad del Fútbol que se genera en el mundo. Jorge Valdano, en ese momento director deportivo de Real Madrid, llegó a Pachuca con la idea de que el Madrid tenga algo parecido. Termina siendo eso Pachuca: majestuoso, extraordinario. Carlos Slim termina asociándose con nosotros, porque vio la magnitud social que empezó a tomar”, relató.

“¿Qué es Pachuca? Es un hijo. Porque de la nada mismo se generó todo lo que generó hoy. Acaba de jugar la final del mundo con el Real Madrid en diciembre. Va al Mundial de Clubes. Imaginate la magnitud y posicionamiento, que ya tomó en 30 años este Pachuca y ver a Talleres 18 años sin estar en primera, en tercera división…”, expresó.

La vida por Talleres

“Tres, cuatro veces tuve intenciones de hacer algo por Talleres. Pero se cruzó gente en el medio, en ese momento (Carlos) Ahumada y toda esa historia”, reveló.

“Mi desembarco era muy claro y se los decía a los Roggio, a los ‘notables’: que no le iba a pedir un peso a nadie, pero decido yo. Yo no comparto mis decisiones de valor de gestión. No las comparto, porque en Pachuca fuimos dos, Jesús Martínez y Andrés Fassi. Por eso Pachuca es hoy lo que es. Si yo hubiese tenido una comisión directiva de 30 personas, donde 15 opinan esto, diez otra cosa y cinco opinan esto, no hay forma. Por eso es una lástima que, para el fútbol argentino, no visualicemos ese modelo de estructuras”, dijo.

Sin embargo, para la AFA, los clubes deben ser sociedades civiles sin fines de lucro. “Esa falta de conocimiento creó un nivel de cultura y de idiosincrasia en Argentina, único país del mundo donde no se aceptan las sociedades anónimas. Se aceptan en Etiopía. Andá a ver en Ecuador, en Colombia cuáles son los equipos más significativos. Sabemos que Peñarol, Nacional, Boca, River jamás en su vida van a ser una sociedad anónima, porque no lo necesitan. Cuando tenés 350 mil socios y un ingreso de 150 millones de dólares de generación propia, no hace falta”.

“¿Pero cuántos clubes sí precisan una gestión profesionalizada y empresaria? ¿Por qué Talleres logra un cambio tan radical desde el primero de enero del 2015 a enero del 2025? ¿Y en 10 años? ¿Por qué en 2015 a Talleres le ingresaban 3 mil y hoy 60? Este predio (el Amadeo Nuccetelli) se alquilaba para sembrar papas y, en pocos meses, estaremos inaugurando la segunda parte y será uno de los predios más importantes en toda Latinoamérica. Hay un proceso, primero de visión, después de gestión, de profesionalización de todas las áreas, capacidad en el recurso humano y honestidad, un aspecto que lamentablemente en la gestión, llámese fútbol o gobierno, es una palabrita bastante deseada”, agregó.

¿Qué falta?

"Falta que realmente terminemos con ese miedo que todos tienen a que si hablo me perjudican en el arbitraje, me perjudican en esto, me perjudican en aquello", enfatizó.

Fassi, Tapia y demás

¿Pero hoy Fassi tiene con quién pelotear el mismo idioma? “En Argentina no se aprovecharon a los José Amalfitani, a los Amadeo Nuccetelli, a los Aragón Cabrera. ¿Por qué Estudiantes hizo algo distinto? Porque Verón viene de afuera. ¿Por qué Talleres hizo algo distinto? Porque Fassi viene de afuera. Y porque definitivamente enfrentamos a un sistema que no está de acuerdo”, concluyó.