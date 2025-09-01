JetSMART anuncia que se expande en Córdoba con más frecuencias y rutas directas

En un contexto de recuperación del sector aeronáutico, la empresa JetSMART anunció la expansión de sus operaciones en Córdoba, al que considera un hub clave en su red sudamericana.

La compañía, conocida por su modelo ultra low cost, reportó un crecimiento del 156% en sus vuelos durante septiembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, y un 16% más que en agosto pasado.

La empresa indica que este avance la ha convertido en la segunda aerolínea más elegida por los pasajeros en apenas 18 meses de operación intensiva en la zona.

JetSMART considera que uno de los pilares de esta estrategia es el refuerzo de la ruta Córdoba-Buenos Aires, que pasará a contar con 33 frecuencias semanales hacia fin de año.

Esta medida busca mejorar la conectividad entre dos de los principales centros económicos del país porque facilita viajes tanto para negocios como para turismo.

Vuelo a Brasil

Además, a partir del 2 de octubre, JetSMART inaugurará vuelos directos entre Córdoba y Río de Janeiro, con cuatro frecuencias semanales que se elevarán a cinco en enero de 2026.

Los pasajes ya están disponibles en el sitio web de la aerolínea, con tarifas accesibles que inician en los 21.000 pesos por tramo, incluyendo tasas e impuestos.

La expansión no se limita a rutas directas: a través de conexiones en Buenos Aires, los cordobeses podrán acceder a destinos internacionales como Asunción, Florianópolis, Lima y Santiago de Chile.

JetSMART indicó que esto amplía las opciones de viaje y fomenta el turismo receptivo en Córdoba, atrayendo visitantes de toda Sudamérica.

Dentro del país, los vuelos con conexión –que cumplen dos años en operación– permiten enlaces eficientes hacia puntos como San Martín de los Andes, Neuquén, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ushuaia y Trelew, todo bajo el esquema de tarifas bajas y horarios coordinados, informó en unb comunicado de prensa.

JetSMART opera en el Aeropuerto Internacional de Córdoba con aviones Airbus A320 y A321, lo que optimiza la capacidad de asientos sin sobrecargar la infraestructura local.

Su modelo de negocio permite a los pasajeros pagar solo por los servicios que utilizan, manteniendo precios competitivos. La aerolínea también destaca su alianza con la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), que refuerza su compromiso con el desarrollo industrial y económico de la provincia.

Desde su llegada a Argentina en 2019, JetSMART ha transportado más de 12 millones de pasajeros en el país y 42 millones en Sudamérica.

En 2025, recibió por tercera vez el premio Skytrax como Mejor Aerolínea de Bajo Costo de Sudamérica.

Representantes de la compañía enfatizaron: “Córdoba es un centro estratégico para nuestra operación en Argentina y Sudamérica. Hoy ofrecemos más vuelos, mejores conexiones y la operación internacional directa, siempre con la eficiencia, seguridad y precios bajos que nos caracterizan. Queremos que cada vez más cordobeses puedan volar por JetSMART”.