Verstappen hace historia en Monza: logró la vuelta más rápida de la Fórmula 1

Max Verstappen destacó en el Gran Premio de Monza, estableciendo una nueva marca al registrar la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1, con una velocidad promedio de más de 264 kilómetros por hora.

La carrera, sin embargo, se caracterizó por su monotonía tras las primeras cuatro vueltas, donde la acción fue escasa.

A pesar de la falta de banderas amarillas o autos de seguridad, algunos momentos generaron expectativa, como el roce entre algunos pilotos, lo que no resultó en incidentes destacados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De cara a la próxima carrera en Bakú, el circuito representa un reto particular con su recta de 2.2 kilómetros, lo que podría complicar aún más la competencia para el equipo Alpine.

A pesar de los desafíos, hay buenos recuerdos de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto logró sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Informe de Francisco Reale.