Verstappen hace historia en Monza: logró la vuelta más rápida de la Fórmula 1
El neerlandés brilló en Monza con un nuevo récord, mientras la carrera carece de emoción.
08/09/2025 | 14:23Redacción Cadena 3
FOTO: Max Verstappen.
Max Verstappen destacó en el Gran Premio de Monza, estableciendo una nueva marca al registrar la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1, con una velocidad promedio de más de 264 kilómetros por hora.
La carrera, sin embargo, se caracterizó por su monotonía tras las primeras cuatro vueltas, donde la acción fue escasa.
A pesar de la falta de banderas amarillas o autos de seguridad, algunos momentos generaron expectativa, como el roce entre algunos pilotos, lo que no resultó en incidentes destacados.
De cara a la próxima carrera en Bakú, el circuito representa un reto particular con su recta de 2.2 kilómetros, lo que podría complicar aún más la competencia para el equipo Alpine.
A pesar de los desafíos, hay buenos recuerdos de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto logró sus primeros puntos en la Fórmula 1.
Informe de Francisco Reale.
Lectura rápida
1. ¿Quién destacó en el Gran Premio de Monza?
Max Verstappen destacó al registrar la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1.
2. ¿Cuál fue la velocidad promedio registrada por Verstappen?
La velocidad promedio registrada fue de más de 264 kilómetros por hora.
3. ¿Cómo fue la acción durante la carrera?
La carrera se caracterizó por su monotonía, con escasa acción tras las primeras cuatro vueltas.
4. ¿Qué representa la próxima carrera en Bakú?
El circuito de Bakú representa un reto particular con su recta de 2.2 kilómetros.
5. ¿Qué logro tuvo Franco Colapinto en Azerbaiyán?
Franco Colapinto logró sus primeros puntos en la Fórmula 1 en Azerbaiyán.