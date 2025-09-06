Así fue la vuelta histórica de Max Verstappen para conseguir la Pole en Monza

Max Verstappen volvió a dejar su huella en la Fórmula 1 con una actuación que quedará marcada en la historia. El piloto neerlandés logró la pole position en el Gran Premio de Italia y, al mismo tiempo, estableció la vuelta más rápida de todos los tiempos en la categoría.

Al mando de su Red Bull, Verstappen cerró la Q3 con un giro perfecto de 1:18.792, alcanzando una velocidad promedio de 264,681 km/h, un registro sin precedentes en el automovilismo. Ese tiempo no solo le aseguró largar primero en Monza, sino que además le permitió superar la marca de Lewis Hamilton, quien en 2020 había firmado 1:18.887 con Mercedes. La Fórmula 1 lo celebró en sus redes oficiales como “la vuelta más rápida de la historia”.

Ride onboard with Max Verstappen as he completes his record-breaking pole lap at the Temple of Speed ????#F1 #ItalianGP @pirellisport pic.twitter.com/1DcaVrOGj4 — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

La clasificación en el icónico trazado italiano mantuvo la tensión hasta el último instante. Lando Norris lideraba los tiempos hasta que Verstappen, en su último intento, rompió todos los relojes y desplazó al británico de la cima. Con ese giro, convirtió al mítico templo de la velocidad en el escenario de una nueva gesta personal y para Red Bull.

El tricampeón mundial reconoció la relevancia de los cambios técnicos que hicieron la diferencia en el momento clave: “Todavía estábamos un poco por detrás antes de la clasificación, pero hicimos algunos ajustes finales que me permitieron apretar un poco más, que es justo lo que se necesita en la qualy. Para nosotros, es un momento importante”, explicó.

Italian Grand Prix qualifying lap time comparison between Max Verstappen and Lando Norris pic.twitter.com/aAmQYiuyGp — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) September 6, 2025

Verstappen también destacó el comportamiento del RB21 durante el fin de semana: “El auto se sintió fantástico, lo que me permitió luchar por la pole y obtener este resultado increíble”.

El récord de velocidad promedio consolida a Monza como el circuito donde la Fórmula 1 alcanza su máxima expresión y confirma a Verstappen como el piloto capaz de romper límites que parecían intocables. La carrera de este domingo tendrá, otra vez, al neerlandés largando desde la mejor posición, con la expectativa de transformar un sábado histórico en una victoria memorable.

