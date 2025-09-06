En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Ctral. Córdoba

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Ctral. Córdoba

Rosario

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Así fue la vuelta histórica de Max Verstappen para conseguir la Pole en Monza

El neerlandés marcó 1:18.792 en la Q3 del GP de Italia y alcanzó una velocidad promedio récord de 264,681 km/h en Monza, superando la marca que Lewis Hamilton había logrado en 2020. 

06/09/2025 | 17:17Redacción Cadena 3

FOTO: Max Verstappen festeja la pole en Monza con una vuelta récord.

Max Verstappen volvió a dejar su huella en la Fórmula 1 con una actuación que quedará marcada en la historia. El piloto neerlandés logró la pole position en el Gran Premio de Italia y, al mismo tiempo, estableció la vuelta más rápida de todos los tiempos en la categoría.

Al mando de su Red Bull, Verstappen cerró la Q3 con un giro perfecto de 1:18.792, alcanzando una velocidad promedio de 264,681 km/h, un registro sin precedentes en el automovilismo. Ese tiempo no solo le aseguró largar primero en Monza, sino que además le permitió superar la marca de Lewis Hamilton, quien en 2020 había firmado 1:18.887 con Mercedes. La Fórmula 1 lo celebró en sus redes oficiales como “la vuelta más rápida de la historia”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La clasificación en el icónico trazado italiano mantuvo la tensión hasta el último instante. Lando Norris lideraba los tiempos hasta que Verstappen, en su último intento, rompió todos los relojes y desplazó al británico de la cima. Con ese giro, convirtió al mítico templo de la velocidad en el escenario de una nueva gesta personal y para Red Bull.

El tricampeón mundial reconoció la relevancia de los cambios técnicos que hicieron la diferencia en el momento clave: “Todavía estábamos un poco por detrás antes de la clasificación, pero hicimos algunos ajustes finales que me permitieron apretar un poco más, que es justo lo que se necesita en la qualy. Para nosotros, es un momento importante”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Verstappen también destacó el comportamiento del RB21 durante el fin de semana: “El auto se sintió fantástico, lo que me permitió luchar por la pole y obtener este resultado increíble”.

El récord de velocidad promedio consolida a Monza como el circuito donde la Fórmula 1 alcanza su máxima expresión y confirma a Verstappen como el piloto capaz de romper límites que parecían intocables. La carrera de este domingo tendrá, otra vez, al neerlandés largando desde la mejor posición, con la expectativa de transformar un sábado histórico en una victoria memorable.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué logró Max Verstappen en el Gran Premio de Italia?
Logró la pole position y estableció la vuelta más rápida de todos los tiempos en la Fórmula 1.

¿Cuál fue el tiempo que registró Verstappen?
Registró un tiempo de 1:18.792, alcanzando una velocidad promedio de 264,681 km/h.

¿Quién era el líder antes de que Verstappen estableciera su tiempo?
Lando Norris lideraba los tiempos hasta que Verstappen lo superó en su último intento.

¿Qué cambios mencionó Verstappen como relevantes para su rendimiento?
Hizo ajustes finales en su auto que le permitieron apretar más durante la clasificación.

¿Qué se espera para la carrera del domingo?
Se espera que Verstappen, largando desde la mejor posición, transforme su actuación histórica en una victoria memorable.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho