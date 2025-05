Briatore salió a defender a Colapinto: "Barcelona será su primera carrera real"

FOTO: Franco Colapinto no tendrá a Flavio Briatore como jefe de equipo en Imola.

Después de una jornada de prácticas decepcionante en el Gran Premio de España, el jefe de equipo de Alpine, Flavio Briatore, expresó su confianza en el piloto argentino Franco Colapinto.

A pesar de no haber alcanzado un rendimiento óptimo debido a problemas en su monoplaza, Briatore hizo un llamado a la calma y solicitó un tiempo razonable para evaluar el desempeño de Colapinto. "Aún necesita más tiempo antes de juzgarlo", afirmó el italiano.

En las competencias anteriores, Colapinto había terminado en el decimosexto lugar en el Gran Premio de Imola y alcanzó el decimotercero en el Gran Premio de Mónaco. Sin embargo, las constantes críticas y la presión sobre su rendimiento incrementaron la necesidad de una evaluación más justa.

Briatore, en conferencia de prensa, argumentó que no es posible valorar las capacidades de un piloto basándose solo en dos carreras, indicando: "Necesitamos esperar un segundo antes de juzgar a Franco, vamos a ver cómo le va este fin de semana, necesitamos evaluar la carrera completa, al menos una".

El jefe de Alpine añadió que la carrera de Mónaco, aunque significativa, fue más compleja de lo esperado y remarcó que fue en la clasificación donde se realizaron varios errores. "Lo digo porque lo de Montecarlo, si bien es muy especial para todos, se definió en la clasificación, donde cometimos muchos errores", reflexionó.

Señaló que el próximo gran premio en Barcelona representará un momento crucial para Colapinto: "Después de eso, la carrera de Mónaco se volvió muy aburrida y molesta. Por eso digo que, en Barcelona, será su primera carrera de verdad, así que vamos a ver cómo le va".

Al mismo tiempo, volvió a insistir en que no existe un número límite de carreras estipuladas, pero cargó de presión a Colapinto: “¿Carreras? No sé, la verdad. Nunca dije cinco carreras, tres carreras, cuatro carreras, una carrera. Ya veremos. Si Colapinto rinde, es él quien conduce el coche. Si no, ya veremos”.

James Vowles, jefe de equipo de Williams también pidió "tiempo"

“Con Carlos, un piloto de clase mundial, que viene acá y le cuesta tomar ritmo en el coche, y Colapinto se incorporó a mitad de temporada, tuvo carreras muy buenas y otras que le llevaron más tiempo", sostuvo.

Y agregó: "Creo que lo que les pido a todos, ya sea a Franco o a los demás, es que les den tiempo. Adaptarse al coche lleva tiempo.”

FOTO: Colapinto junto a Vowles durante su etapa en Williams.

En cuanto al cronograma de la competencia, Colapinto se enfrentará este sábado a la última práctica libre a las 7:30 (hora argentina), seguida de la clasificación programada a las 11 de la mañana. La carrera principal del Gran Premio de España tendrá lugar el domingo a las 10 horas.