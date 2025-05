Colapinto complicado, en un día ambiguo del box de Alpine que le sonrió a Gasly

La escudería Alpine F1 Team cerró la jornada de pista del viernes con un sensación muy ambigua: todo les salió muy bien con Pierre Gasly, pero todo les salió muy mal con el nuestro, con Franco Colapinto. El pilarense cerró el día en P20 y su mejor giro estuvo a 1.543s de Piastri y a 0.918s del tiempo de su compañero de equipo.

FRANCO SIN PONER EXCUSAS !



Visiblemente decepcionado con estas dos tandas.



Vamos Franco !!!

Mañana será otro día !!!#Colapinto #SpanishGPpic.twitter.com/QIRGSG1l7n — ColapintoF1AR (@colapintof1ar) May 30, 2025

En la rueda con los medios hispanos de TV, Franco dio la primera pista: "Fue complicado, porque no encontré el ritmo. El auto estaba muy desconectado de adelante y de atrás. Y con la goma dura bastante peor. Intentamos entender un poco todo, hay que encontrar ideas para solucionarlos y volver más fuertes mañana. Hoy no me sentí muy cómodo y no me es fácil explicar la pérdida".

"No fue el mejor viernes de mi lado del box", dijo Colapinto en el cierre de los ensayos

La primera sesión del argentino -incluso- terminó antes de lo previsto, ya que el ''staff'' técnico identificó un problema en su coche que lo obligó a guardar el coche y dirigirse más temprano al almuerzo. Mientras Gasly al menos, terminó su primera sesión en pista, con una vuelta final con neumáticos blandos que lo llevó a una prometedora décima posición.

Tras solucionar el problema hidráulico del coche del argentino, Colapinto salió al principio mismo de la FP2 a intentar recuperar lo más posible del tiempo perdido. Pero no logró mantener un ritmo competitivo y mantuvo su posición en el fondo de la tabla de tiempos. Su compañero, en cambió, demostró tener un ''set up'' -puesta a punto- muy prometedor con otro Top 10, lo que mantiene a Alpine firme en la pelea por una de las últimas plazas de la Q3 del sábado.

Franco Colapinto - FP1: 1:15.530, P20; FP2: 1:14.303, P20

"No fue el mejor viernes de mi lado del box, con dos sesiones de entrenamientos bastante complicadas. Tuvimos problemas con el equilibrio general del coche, especialmente con los compuestos más duros. Simplemente no tuve buenas sensaciones con el coche, así que debemos analizar los datos y buscar mejoras para mañana. Espero que sean fáciles de encontrar, ya que es evidente que el coche tiene ritmo en esta pista. Mañana tenemos los Entrenamientos Libres 3, donde necesitaremos rodar bien para mejorar antes de la Clasificación. Seguiremos trabajando duro con el equipo y estoy deseando que llegue mañana, listo para un mejor rendimiento".

Pierre Gasly - FP1: 1:14.746, décima posición; FP2: 1:13.385, P8

Gasly, sí metió dos prácticas muy buenas y pinta el lado bueno del equipo franco-inglés

"Tenemos mucho que revisar después de un día intenso de entrenamientos en Barcelona. Con algunas piezas nuevas en el coche, las sensaciones han cambiado un poco y, al final, estoy contento con el avance en el rendimiento que dimos entre los entrenamientos libres 1 y 2. Hemos mejorado nuestra comprensión de algunas de las características del nuevo coche y, sin duda, hay mucho más por descubrir de cara a mañana. A estas alturas del fin de semana de carreras, estamos en mejor posición que en Mónaco. El coche se siente en una buena ventana de tiempo y mañana será importante afinar algunos detalles si queremos subir de nivel, como suelen hacer otros equipos los sábados. Ahora mismo, tengo buenas sensaciones y mi objetivo es llevarlas a la clasificación".

Con este panorama, está claro que -como señaló Colapinto- habrá más trabajo mecánico de un lado que del otro, en el box de Alpine. Lo natural es que las condiciones que permitieron al coche de Gasly mantenerse con firmeza en el Top 10 puedan replicarse en el coche del pilarense para que pueda quitarse esas malas sensaciones que la máquina le dio hoy y le impidieron brillar en una pista que acomete con mucha confianza. La FP3 de las 7:30 hora argentina, será el momento para comprobarlo.

