Llaryora dijo que llevará a nivel provincial el narcotest a funcionarios

El intendente de Córdoba y precandidato a gobernador, Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba), participó del ciclo de conversaciones de la Bolsa de Comercio local y se pronunció a favor del test antinarcóticos para los funcionarios públicos.

“Tenemos que tener en claro que hay que dotar de más agentes a nuestras fuerzas de seguridad, con más presupuesto y mayor tecnología como hice en la ciudad de Córdoba, e incluso incorporando inteligencia artificial”, dijo Llaryora a la prensa.

Y agregó que hay que “mejorar y sumar a las universidades a los procesos de capacitación, mejorar y generar más fiscalías antinarcóticos, reforzando la policía barrial”.

“Tengo una posición clara respecto a la Ley Antinarcóticos (que ya rige a nivel municipal), esa ley que hace que los funcionarios tengamos que pasar por un test antinarcóticos, porque alguien que consume cocaína no puede, con una adicción, ser un jefe de Policía, un juez o un gobernador”, explicó.

Y amplió: “Hay que modificar la legislación para que el Ejército pueda dar el combate contra el narcotráfico”.

“La patrulla preventiva tiene que pasar a ser una policía municipal, somos el primer municipio que tiene una policía municipal, pero necesito más facultades, que nos autoricen la facultad de portación de armas con la capacitación correspondiente”, sostuvo.

Campo

"Cuánto podría haber crecido la Argentina sin ponerle el pie encima al agro. El país castiga con retenciones, cuando el mundo promociona las exportaciones. A Córdoba le corresponden unos US$ 3.000 millones que se nos van por las retenciones, casi el equivalente a todos los gasoductos de las provincias. Pensemos lo que sería ese dinero en manos de los productores. No podemos perder la segunda oportunidad que tenemos que es la energía. La Argentina también tiene litio, tenemos casi una Vaca Muerta del litio…¿Qué nos pasa? Algo pasa porque si uno lo estudia uno dice este país no puede estar así. Todo eso con una población de 50 millones de habitantes", indicó Llaryora durante su disertación.

"Es el fracaso de los sistemas de gobierno argentinos, de no haber podido llegar a acuerdos estratégicos. Todo eso con el cuadro de la pobreza que es dramático y que da lugar a la inseguridad; hay relación entre desarrollo y seguridad. Este país está muy por debajo de la potencialidad que tiene, es un problema que duele y que mata. Duele la pobreza y mata la inseguridad. ¿Lo vamos a solucionar sin acuerdos, sin un punto de acuerdo?", apuntó.

Por otra parte, señaló: "Hay que ampliar las coaliciones, hacer un Juntos por la Argentina, un esquema mayor. Córdoba está mejor. El dato mata el relato. Crecimos 400.000 habitantes por eso se estresan los servicios; en diez años crecimos casi una provincia más. Córdoba generó condiciones que la Argentina no generó".

"No defendemos al campo por defender. Defendemos al campo porque toda la cadena es uno de los máximos generadores de empleo y de divisas para nuestra provincia. El compromiso de un gobernador es defender a la producción e ir generándole condiciones. Por eso hicimos los gasoductos, acompañando a la producción y a la industria", explicó.

Y agregó: "Ahora hay que ir por la última milla, que todas las grandes obras que se hicieron lleguen a los vecinos. Hay que ir ahora por la conectividad, que permite llegar la teleeducación, la telemedicina. Eso permitirá tener gente en los campos viviendo, tener más turismo".

Seguridad jurídica

"Esta es una provincia donde no se discute el fallo de un juez. No solo no se discute un fallo, no se cambian las reglas. Las leyes industriales y de promoción siempre se cumplieron. Son cada vez más. Hay respeto institucional, no solo en el trabajo con las cámaras, sino que hay funcionarios que surgieron del sector privado sin pedir una filiación política. Y eso se va a seguir sosteniendo", dijo.

Por último, destacó: "No todos somos iguales. Muchos podemos mostrar que cuando nos tocó gestionar lo hicimos bien, en estos años con un 'modelo agotado', con pandemia, con muerte, con una pobreza tremenda. Hicimos lo que no hicieron otros en mejores condiciones. Hay que tomar decisiones y saber gobernar en complejidad y vamos a gobernar en complejidad. No hay dudas de que el trabajo en conjunto con el gobierno provincial nos ha ayudado. La ciudad de Córdoba estaba muy mal administrada, por debajo de su potencial. Falta mucho porque el progreso no cansa. Para que la ciudad siga hay que seguir este modelo de gestión".

Informe de Fernando Barrionuevo.