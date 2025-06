El periodismo y una conmemoración decidida en Córdoba

El Día del Periodista está estrechamente ligado a Córdoba, ya que fue un 25 de mayo de 1938 cuando en la ciudad se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Periodistas, en el que se tomó la determinación de celebrar cada año aquel oficio.

La fecha elegida fue el 7 de junio, dado que ese día pero en 1810 apareció el primer número de La Gazeta de Buenos Ayres, que había sido fundada por Mariano Moreno el 2 de junio, solo nueve días después de la Revolución de Mayo.

Entre los fundamentos de la elección de aquel hito, la declaración rezaba: "La Gazeta de Buenos Ayres no solo fue el primer diario argentino, sino que también inauguró la libertad de prensa en la América meridional".

No obstante, no todos están de acuerdo con los méritos del citado diario como estandarte de la práctica del periodismo, dado que La Gazeta de Buenos Ayres no fue otra cosa que un periódico difusor de las ideas del Gobierno revolucionario de mayo, en otras palabras, "el Gobierno de turno".

Quienes critican esa elección sostienen que ese medio debería ser más bien encasillado como un Boletín Oficial y no como un diario que representa el ideal del ejercicio del periodismo. Además de Moreno, en el diario redactaban Manuel Belgrano y Juan José Castelli, entre otros destacados.

En La Docta, el primer periódico apareció 13 años más tarde, el 21 de diciembre de 1823. Se trató de El Investigador, redactado por el canónigo Estanislao Learte y fray Hipólito Soler. Pocos días después, el 30 de diciembre, surgió la competencia, El Montonero.

Asimismo, la primera publicación de tirada diaria sería El Argentino, fundado el 8 de diciembre de 1829 por Elías Bedoya y José Posidio Rojo, y producido en la imprenta de la Universidad Nacional de Córdoba, según contó el historiador Efraín U. Bischoff.